ન્યૂયોર્ક સેરેના વિલિયમ્સે (Serena Williams reached the third round) યુએસ ઓપન 2022 (US Open 2022) ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટમાં મહિલા સિંગલ્સના ત્રીજા રાઉન્ડ (Serena enters US Open third round) માં પ્રવેશ કરવા માટે તેનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે. 2021ની રનર અપ લેયલા ફર્નાન્ડિઝ અને સેમિ ફાઇનલિસ્ટ મારિયા સક્કારી બીજા રાઉન્ડમાંથી બહાર (fernandez and sakkari out) થઈ ગઈ. યુએસ ઓપન બાદ નિવૃત્તિ લેવાનો સંકેત આપનાર 40 વર્ષીય સેરેનાએ બીજા રાઉન્ડમાં બીજી ક્રમાંકિત એન્નેટ કોન્ટાવિટને 7 6 (4), 2 6, 6 2થી પરાજય આપ્યો હતો. તે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, તે અત્યારે ઓછામાં ઓછી એક વધુ મેચ રમશે.

ફર્નાડીજ અને સકારી બહાર વિમેન્સ સિંગલ્સમાં, ક્રમાંકિત ખેલાડીઓએ ડ્રોપ આઉટ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું કારણ કે, અગાઉની બે ચેમ્પિયન નાઓમી ઓસાકા અને એમ્મા રાદુકાનુ પહેલાથી જ બહાર થઈ ગઈ છે અને હવે ફર્નાન્ડીઝ અને સક્કારીના નામ પણ આ યાદીમાં ઉમેરાઈ ગયા છે. સક્કારીને બીજા રાઉન્ડમાં ચીનના વાંગ શિયુએ 3 6, 7 5, 7 5 થી હરાવ્યો હતો, જ્યારે 14મો ક્રમાંકિત ફર્નાન્ડિઝ, જે એક વર્ષ પહેલા ફાઇનલમાં રાદુકાનુ સામે હારી ગયો હતો, તેને 6 3, 7 6 થી હરાવ્યો હતો ( 3) લ્યુડમિલા સેમસોનોવાએ હરાવ્યો હતો.

અમેરીકાના ખેલાડીઓ સામસામે બારમી ક્રમાંકિત કોકો ગફ અને 20મી ક્રમાંકિત મેડિસન કીઝને જો કે આગળ વધવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડી ન હતી. અમેરિકાના બંને ખેલાડીઓ ત્રીજા રાઉન્ડમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ગૉફે એલેના ગેબ્રિએલા રુસેને 6 2, 7 6 (4) થી હરાવ્યો હતો, જ્યારે યુએસ ઓપન 2017ની રનર અપ કીઝે કેમિલ જિયોર્ગીને 6 4, 5 7, 7 6 (6)થી હરાવ્યો હતો. પુરૂષ વિભાગમાં ત્રણ વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન એન્ડી મરેએ પ્રથમ સેટ ગુમાવ્યા બાદ પુનરાગમન કર્યું અને અમેરિકાના એમિલિયો નાવાને 5 7, 6 3, 6 1, 6 0 થી હરાવ્યો. હવે તેની આગામી મેચ 13મી ક્રમાંકિત મેટિયો બેરેટિની સામે થશે.

મહિલા સિંગલ્સ અન્ય મેચમાં નિક કિર્ગિઓસે ફ્રાન્સના બેન્જામિન બોન્ઝીને 7 6(3), 6 4, 4 6, 6 4 થી હરાવ્યો હતો. મહિલા સિંગલ્સમાં, ઓન્સ જબુરે 1985ની ચેમ્પિયન હાના માંડલિકોવાની પુત્રી એલિઝાબેથ માંડલિક પર 7 5, 6 2થી જીત મેળવી હતી. હવે તેનો મુકાબલો અમેરિકાની 31 નંબરની શેલ્બી રોજર્સ સાથે થશે, જેણે વિક્ટોરિયા કુઝમોવાને 7 5, 6 1થી હરાવ્યો હતો.