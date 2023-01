રાજકોટ : શનિવારે રાજકોટના ખંડેરી સ્ટેડિયમ (Khanderi Stadium in Rajkot) ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા T20 શ્રેણીની (India vs Sri Lanka 3rd t20 series 2023) ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ રમાઈ હતી. ભારતે શ્રીલંકાને 91 રને હરાવ્યું (India Win by 91 runs In Rajkot) હતું. ભારતના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ દાસુન શનાકાની આગેવાની હેઠળની શ્રીલંકાની ટીમ સામે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતે શ્રીલંકાને જીતવા માટે 229 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો જેના જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ 16.4 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 137 રન જ બનાવી શકી હતી. આ જીત સાથે ભારતે ત્રણ મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી હતી.

અર્શદીપ સિંહે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી : લંકા તરફથી બેટિંગમાં કુશલ મેન્ડિસ અને કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ 23-23 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. હાર્દિક પંડ્યા, ઉમરાન મલિક અને યુઝવેન્દ્ર ચહલને બે-બે સફળતા મળી હતી. અક્ષર પટેલે એક વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી.

સૂર્યકુમાર યાદવે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા : આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 228 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી સૂર્યકુમાર યાદવે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા (Suryakumar Yadav scored most runs) હતા. તેણે 51 બોલમાં 112 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. સૂર્યા સિવાય શુભમન ગિલે 46 રનની ઇનિંગ રમી હતી. દિલશાન મદુશંકાને 2 વિકેટ મળી હતી. જ્યારે કસુન રાજીથા, ચમિકા કરુણારત્ને અને હસરંગાને એક-એક વિકેટ મળી હતી. ભારતીય ટીમે શ્રીલંકા સામે સતત 5મી ઘરઆંગણે શ્રેણી જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 6 સિરીઝ રમાઈ છે જેમાંથી માત્ર એક જ ડ્રો રહી છે જે 2009માં રમાઈ હતી.

સૂર્યકુમારની સદી : સૂર્યકુમાર યાદવે T20 ઈન્ટરનેશનલમાં પોતાની ત્રીજી સદી પૂરી કરી છે. તેણે 45 બોલમાં પોતાની સદી ફટકારી હતી. સૂર્યકુમારે ગયા વર્ષે ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે સદી ફટકારી હતી. સૂર્યકુમાર ટી-20માં ભારત માટે ત્રણ સદી ફટકારનાર બીજો બેટ્સમેન બની ગયો છે. રોહિત શર્માએ તેના કરતા વધુ સદી ફટકારી છે. રોહિતે ટી20માં ચાર સદી ફટકારી છે.

શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સ

દસમી વિકેટ : અર્શદીપ સિંહે દિલશાન મદુશંકાને બોલ્ડ કર્યો.

નવમી વિકેટ : કેપ્ટન દાસુન શનાકા અક્ષર પટેલના હાથે અર્શદીપ સિંહના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. શનાકાએ 17 બોલમાં 23 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

આઠમી વિકેટ : મહેશ તિક્ષાનાને ઉમરાન મલિકે બોલ્ડ કર્યો હતો. તિક્ષાનાએ 5 બોલમાં 2 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

સાતમી વિકેટ: ચમિકા કરુણારત્ને હાર્દિક પંડ્યાના હાથે એલબીડબ્લ્યુ આઉટ થયો હતો. કરુણારત્નેએ 2 બોલમાં 0 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

છઠ્ઠી વિકેટ : વનિન્દુ હસરંગા હુડ્ડાના હાથે ઉમરાન મલિકના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. હસરંગાએ 8 બોલમાં 9 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

પાંચમી વિકેટ : ધનંજય ડી સિલ્વાને યુઝવેન્દ્ર ચહલે આઉટ કર્યો. યુઝવેન્દ્ર ચહલે ડી સિલ્વાને શુભમન ગિલના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. અસલંકાએ 14 બોલમાં 22 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

ચોથી વિકેટ : ચરિથ અસલંકાને યુઝવેન્દ્ર ચહલે આઉટ કર્યો. યુઝવેન્દ્ર ચહલે અસલંકાને શિવમ માવીના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. અસલંકાએ 14 બોલમાં 19 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

ત્રીજી વિકેટ : અવિષ્કા ફર્નાન્ડોને હાર્દિક પંડ્યાએ આઉટ કર્યો હતો. હાર્દિક પંડ્યાએ ફર્નાન્ડોને અર્શદીપ સિંહના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. ફર્નાન્ડોએ 3 બોલમાં 1 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

બીજી વિકેટ : પથુમ નિસાન્કાને અર્શદીપ સિંહે આઉટ કર્યો હતો. અર્શદીપ સિંહે નિસાંકાને શિવમ માવીના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. નિસાન્કાએ 17 બોલમાં 15 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

પ્રથમ વિકેટ : કુસલ મેન્ડિસને અક્ષર પટેલે આઉટ કર્યો હતો. પટેલે મેન્ડિસને ઉમરાન મલિકના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. મેન્ડિસે 15 બોલમાં 23 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

ભારતની ઇનિંગ્સ

પાંચમી વિકેટ : દીપક હુડ્ડાના રૂપમાં ભારતને પાંચમો ઝટકો લાગ્યો હતો. 17મી ઓવરમાં દીપક હુડ્ડાએ દિલશાન મદુશંકાની બોલ પર હસરંગાને લોંગ ઓન પર કેચ આઉટ કરાવ્યો હતો. હુડ્ડાએ બે બોલમાં ચાર રન બનાવ્યા હતા.

ચોથી વિકેટ: કસુન રાજીથાએ હાર્દિક પંડ્યાને લોંગ ઓફ પર ધનંજયા ડી સિલ્વાના હાથે કેચ આઉટ કરાવ્યો. તે 16મી ઓવરના 5માં બોલ પર આઉટ થયો હતો.

ત્રીજી વિકેટ : મેચની 15મી ઓવરના ચોથા બોલ પર હસરંગાએ શુભમન ગિલને બોલ્ડ કર્યો. ગિલે 36 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા હતા.

બીજી વિકેટ : રાહુલ ત્રિપાઠીના રૂપમાં ભારતને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. તેણે છઠ્ઠી ઓવરના 5માં બોલ પર શોર્ટ થર્ડ મેન પર દિલશાન મદુશંકાને કેચ આપ્યો. તેને ચમિકા કરુણારત્નેએ આઉટ કર્યો હતો. તેણે 16 બોલમાં 35 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

પ્રથમ વિકેટ : પહેલી જ ઓવરમાં ઈશાન કિશન મદુશંકાના બોલ પર સ્લિપમાં ઉભેલા ધનંજય ડી સિલ્વા દ્વારા કેચ આઉટ થયો હતો. કિશને બે બોલમાં એક રનની ઇનિંગ રમી હતી.

બંને ટીમો

ભારતીય ટીમ : ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, રાહુલ ત્રિપાઠી, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), દીપક હુડા, અક્ષર પટેલ, શિવમ માવી, ઉમરાન મલિક, અર્શદીપ સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

શ્રીલંકાની ટીમ : પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટમાં), અવિષ્કા ફર્નાન્ડો, ધનંજય ડી સિલ્વા, ચરિથ અસલંકા, દાસુન શનાકા (સી), વાનિન્દુ હસરાંગા, ચમિકા કરુણારત્ને, મહેશ તિક્ષાના, કસુન રાજીથા અને દિલશાન મદુશંકા.