બર્મિંગઘમઃ સાથિયાન જ્ઞાનસેકરન અને હરમીત દેસાઈની જોડીએ (G. Sathiyan and Harmeet Desai) ગઈકાલે રાત્રે પ્રથમ મેચમાં જોરદાર મેચ (Final at the Commonwealth Games 2022 ) મરીને કમાલ કરી દીધી છે. આ સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં કોઈન પેંગ/ઈઝાક ક્વેકને 13-11, 11-7, 11-5થી હરાવ્યો હતો. ભારતીય ટેબલ ટેનિસ ટીમે સિંગાપોરને 3-1થી હરાવીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોતાની ગોલ્ડ તરફની આગેકુચ જાળવી રાખી છે. ફાઈનલ ગેમ જીત્યા (Sharath Kamal, G. Sathiyan and Harmeet Desai went on to win) પછી હરમીત દેસાઈ શરથકમલ (Men's doubles pair of Harmeet Desai and Sathyan Gnanasekaran) પર ઝંપલાવ્યું હતું. તે પહેલાં ખેલાડીઓ ભેગા થઈ ગયા. જ્યારે દર્શકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી આ રમતને બિરદાવીને ખેલાડીઓને દાદ આપી હતી. આ સમગ્ર ગેમ્સના પડઘા ભારતમાં પણ પડ્યા હતા.

આ પણ વાંચોઃ CWG 2022 લવપ્રીત સિંહે 109 કિગ્રા વેઇટલિફ્ટિંગ ફાઇનલમાં જીત્યું બ્રોન્ઝ મેડલ

ખાસ મુલાકાતઃ સાથિયાને આપેલી એક ખાસ મુલાકાતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, સાથિયાન પાસે તેમની લાગણીઓનું વર્ણન કરવા માટે "કોઈ શબ્દો નથી" કારણ કે તેમની લાગણીઓ માટે આ એક સ્વીટ વિનિંગ છે. પ્રબળ રીતે સિંગાપોરિયનોને હરાવ્યા સુધી બર્મિંગહામથી ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે તેમણે ગેમ રમ્યાની ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેના પ્રથમ શબ્દો હતા કે, હું કેવી લાગણી અનુભવું છું તેનું વર્ણન કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી. સાથિયાન તેની લાગણીઓ એકત્રિત કરવા માટે થોડો વિરામ લીધો હતો. "આજે જીતથી ખૂબ જ ખુશ છું. તે ખૂબ જ સરસ હતું કે અમે અમારા ટાઇટલનો બચાવ કરી શક્યા. અમારા બધા માટે પ્રભાવશાળી રીતે તે એક મોટી જીત હતી, નાઇજીરિયાને જીતવું અને પછી યુવા સિંગાપોર પર વિજય નોંધાવવો એ અદ્ભુત હતું." આ શબ્દો તેમણે કહ્યા હતા.

પાવરફૂલ પર્ફોમન્સઃ વર્ષ 2002 માં આ રમતનો સમાવેશ કોમનવેલ્થમાં કરવામાં આવ્યો હતો. એ સમયથી જ ભારત એક પ્રભાવશાળી પર્ફોમન્સ આપતું રહ્યું છે. આ ગેમ્સમાં ભારતનો આ સાતમો સુવર્ણ ચંદ્રક હતો. જેમાં સાથિયાન હવે બે સુવર્ણચંદ્રકમાં સામેલ છે. પેડલરને સમજાય છે કે ટીમે જે સ્મારક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને તે ભારતમાં રમત માટે શું કરશે. જેણે તેની સ્પોર્ટ્સ કેરિયરમાં મોટો વધારો કરી દીધો છે." તે આપણા બધા માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણોમાંની એક છે. ચોક્કસપણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ટેબલ ટેનિસ માટે ખૂબ જ ખાસ છે. ખાસ કરીને સફળતાનું પગથિયું છે. અમે કોમનવેલ્થમાં ખૂબ જ પ્રભાવશાળી પર્ફોમ કરી શક્યા છે.

આ પણ વાંચોઃ તાનિયા સચદેવની મદદથી 44મી ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતીય મહિલા ટીમની જીત

બીજો ગોલ્ડઃ આ સત્તા સાથે ઊભા રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. હું મારા ગોલ્ડ મેડલથી ખૂબ જ ખુશ છું. બીજી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આ મારો બીજો ગોલ્ડ છે. આનાથી સમગ્ર ટેબલ ટેનિસ સમુદાયમાં ઘણો વિશ્વાસ આવશે, તેમને આશા મળશે અને આવનારી પેઢીઓ માટે એક વિશાળ માપદંડ સ્થાપિત થશે. અમે વિશ્વ મંચ પર જે રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ, અમે ચોક્કસપણે પ્રેરિત કરીશું. યુવાનો. તેઓ વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા માટે પ્રેરિત થશે."

પ્રેશરવાળી મેચ હતીઃ અગાઉના ઈન્ટરવ્યુમાં, સાથિયાને ટોક્યો ઓલિમ્પિક પછી તેમના કોચ સુબ્રમણ્યમ રમન સાથે મળીને તેમની રમતમાં મોટા પાયે વિચ્છેદની વાત કરી હતી. જેના પરિણામે તેઓ જે રીતે રમે છે તેમાં આક્રમકતા આવી હતી. નવો અભિગમ દરેકને જોવાનો હતો. બોલને સખત મારવાથી માંડીને ક્યારેક ફોરહેન્ડ ટોપ સ્પિન માટે જવા સુધી દરેક સ્ટેપમાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું હતું. ત્રીજી ગેમમાં જ્યાં સાથિયાન પર તેની ટીમને સિંગાપોર પર લીડ આપવાનું દબાણ હતું."મેં મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ વર્ષે ટેબલ ટેનિસ. હું દબાણ હેઠળ ડિલિવરી કરી શક્યો. અમે જે ડબલ્સની શરૂઆત કરી હતી. તે ખરેખર સારી રહી હતી. તે એક નિર્ણાયક મેચ હતી. 1-1થી, હું જાણતો હતો કે તે ઉચ્ચ પ્રેશરવાળી મેચ છે અને મારે મારી ટીમને મૂકવા માટે ડિલિવરી કરવાની હતી. લીડ પર પાછા ફર્યા. આજે એક મોટી ક્ષણ દરમિયાન હું દબાણ હેઠળ મારી શ્રેષ્ઠ ટેબલ ટેનિસ બહાર લાવી. હું શરૂઆતથી જ આક્રમક રીતે રમ્યો અને તે આક્રમક રહેવાની અને કેટલાક ફેરફારો કરવાની ચાવી હતી જેથી કરીને હું મારી શ્રેષ્ઠ ટેબલ ટેનિસ બહાર લાવી શકું."

આ પણ વાંચોઃ 'અરે, તમારા ભૂતપૂર્વ કોચ અહીં બેઠા છે', અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ કહ્યુ...

ઘણી મેચ રમવાની બાકીઃ સાથિયાન આ જીતથી ઉત્સાહિત હોવાથી, તેણે કહ્યું કે, એને પાસે હજુ પણ વ્યક્તિગત મેચો રમવાની બાકી છે. તેણે બર્મિંગહામમાં ટેબલ ટેનિસ ટુકડી માટે ઉત્સાહ દર્શાવતા ચાહકો અને અનુયાયીઓને સંદેશ સાથે સાઇન ઇન કર્યું: "હું મારું શ્રેષ્ઠ આપીશ.