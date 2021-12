ભારતે અંડર 19 ટીમની જાહેરાત કરી

એશિયા કપ અને પ્રિપેરેટરી કેમ્પ માટે ટીમની જાહેરાત

અંડર-19 એશિયા કપ 23 ડિસેમ્બરથી UAEમાં યોજાશે

નવી દિલ્હીઃ આગામી એશિયા કપ માટે ભારતની અંડર-19 ટીમની(dia's Under 19 Team Asia Cup) જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અખિલ ભારતીય જુનિયર પસંદગી સમિતિએ 20 સભ્યોની ટીમ પસંદ કરી છે. અંડર-19 એશિયા કપ 23 ડિસેમ્બરથી UAEમાં(Asia Cup UAE from December 23) યોજાશે અને તેના માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

પ્રી કેમ્પ માટે પણ ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી

આ ઉપરાંત પ્રી કેમ્પ માટે પણ ટીમની પસંદગી(Asia Cup and Preparatory Camp) કરવામાં આવી છે. પસંદગીકારોએ નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીય(National Cricket Academy) બેંગ્લોરમાં 11 થી 19 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર કેમ્પ માટે 25 સભ્યોની ટીમની પસંદગી કરી છે. યશ ધૂલ ભારતની અંડર-19 ટીમની કેપ્ટનશીપ(Captain of India's Under 19 team) કરશે. ત્યારે દિનેશ બાના અને આરાધ્યા યાદવના રૂપમાં બે વિકેટ કીપરની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય નિશાંત સિદ્ધુ, સિદ્ધાર્થ યાદવ, હરનૂર સિંહ પન્નુ અને અંગક્રિશ રઘુવંશી જેવા ઘણા આશાસ્પદ ક્રિકેટરો ટીમમાં સામેલ છે.

આ પ્રમાણે ટીમ છે

હરનૂર સિંઘ પન્નુ, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અંશ ગોસાઈ, એસકે રશીદ, યશ ધૂલ (કેપ્ટન), અન્નેશ્વર ગૌતમ, સિદ્ધાર્થ યાદવ, કૌશલ તાંબે, નિશાંત સિંધુ, દિનેશ બાના (વિકેટ કીપર), આરાધ્યા યાદવ (વિકેટ કીપર), રાજનગઢ બાવા, રાજવર્ધન, રાજવર્ધન. સાંગવાન, રવિ કુમાર, ઋષિથ રેડ્ડી, માનવ પારેખ, અમૃત રાજ ઉપાધ્યાય, વિકી ઓસ્તવાલ અને વાસુ વત્સ.

વર્લ્ડ ઈવેન્ટ માટે ટીમની પસંદગી કરવામાં આવશે

આ ઉપરાંત કેટલાક અન્ય સ્ટેન્ડબાય ખેલાડીઓ છે, જેઓ બેંગ્લોરમાં NCA ખાતે પ્રી-કેમ્પમાં ભાગ(Pre camp at NCA in Bangalore) લેશે. જેમાં આયુષ સિંહ ઠાકુર, ઉદય સહારન, શાશ્વત ડાંગવાલ, ધનુષ ગૌડા અને પીએમ સિંહ રાઠોડ. તેમજ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનાર અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટેની ભારતીય ટીમની(Indian team for the Under-19 World Cup) જાહેરાત હવે પછી કરવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટના પ્રદર્શનના આધારે વર્લ્ડ ઈવેન્ટ માટે ટીમની પસંદગી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચોઃ ODI Captain of India: ODI ટીમમાં હંમેશા કોહલી જેવા બેટ્સમેનની જરૂર હોય છેઃ રોહિત શર્મા

આ પણ વાંચોઃ Women's Asian Hockey Champions Trophy 2021: ભારત 9 ડિસેમ્બરે ચીન સામે નહીં રમે, ટીમના સભ્ય કોરોના પોઝિટિવ