હૈદરાબાદ : ભારતીય ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની છેલ્લી 10 મેચમાંથી માત્ર એક જ ODI જીતી શકી છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા 6 મેચમાં હારી છે. જ્યારે ત્રણ મેચ અનિર્ણિત રહી હતી. આવી સ્થિતિમાં આ વખતે ટીમ ઈન્ડિયા આ હૈદરાબાદ વનડે મેચ જીતીને હારની શ્રેણી તોડવા માંગશે. જોકે, ભારતીય ટીમ માટે એક ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે કે સિરીઝ શરૂ થવાના એક દિવસ પહેલા જ સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ અય્યર ઈજાના કારણે સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેમની જગ્યાએ રજત પાટીદારનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે શ્રેણીમાંથી આરામ લીધો છે.

શુભમન ગિલ બેટ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ગિલે પોતાની સદી પૂરી કરી લીધી છે. ગિલે પોતાની સદી 87 બોલમાં પૂરી કરી છે. આ દરમિયાન તેણે 14 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ગિલની વનડે કારકિર્દીની આ સતત બીજી સદી છે. આ પહેલા તેણે શ્રીલંકા સામે પણ સદી ફટકારી હતી.

શુભમન ગિલે ફિફ્ટી બનાવી: સ્ટાર ઓપનર શુભમન ગિલે સતત બીજી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. શ્રીલંકા સામેની ત્રીજી વનડેમાં 116 રનની સદી ફટકારનાર ગિલે હવે કીવી ટીમ સામે પ્રથમ વનડેમાં ફિફ્ટી ફટકારી છે. વનડેમાં ગિલની આ છઠ્ઠી ફિફ્ટી છે.

ઈશાન કિશન પણ આઉટ ટીમ ઈન્ડિયાને ત્રીજો ઝટકો 110 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો. મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ કરવા આવેલો ઈશાન કિશન 14 બોલમાં 5 રન બનાવીને કેચ આઉટ થયો હતો. ફર્ગ્યુસને તેમનો શિકાર કર્યો. સૂર્યકુમાર યાદવ પાંચમા નંબરે બેટિંગ કરવા મેદાનમાં આવ્યો હતો.

કોહલી ક્લીન બોલ્ડ થયો હતો ભારતીય ટીમે 88 રનના સ્કોર પર બીજી વિકેટ ગુમાવી હતી. સ્પિનર ​​મિશેલ સેન્ટનરે વિરાટ કોહલીને પોતાની નેટમાં ફસાવીને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો. કોહલી 10 બોલમાં 8 રન જ બનાવી શક્યો હતો. ઈશાન કિશન ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરવા ઉતર્યો છે.

ભારતને પહેલો ફટકો, રોહિત આઉટ ભારતીય ટીમને પહેલો ફટકો 60 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો. કેપ્ટન રોહિત શર્મા 38 બોલમાં 34 રન બનાવીને કેચ આઉટ થયો હતો. ફાસ્ટ બોલર બ્લેર ટિકનરે રોહિતનો શિકાર કર્યો હતો. હવે પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી બેટિંગ કરવા માટે આવ્યો.

ભારતની સારી શરૂઆત: આ વખતે ભારતે વર્લ્ડ કપ 2023માં સારી શરૂઆત કરી છે. ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં જ શ્રીલંકાને તેના ઘરઆંગણે વનડે મેચમાં 3-0થી હરાવ્યું હતું. હવે ભારતીય ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવવા માટે તૈયાર છે. તે જ સમયે, ન્યૂઝીલેન્ડે એક અઠવાડિયા પહેલા પાકિસ્તાન સામે 2-1થી જીત સાથે ODIની શરૂઆત કરી હતી. બંને ટીમો એકબીજા સામેની તેમની અગાઉની આઉટિંગથી મળેલી વેગનો ઉપયોગ કરવા માંગશે અને આ મેચમાં સારું ફોર્મ ચાલુ રાખવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. આ મેચમાં શ્રેયસ અય્યર, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર પાસે પોતાને સાબિત કરવાની તક છે.

