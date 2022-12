સાન ફ્રાન્સિસ્કોઃ વિડિયો શેરિંગ પ્લેટફોર્મ યુટ્યુબે 'YouTube Emotes' નામના તેના ટ્વિચ જેવા ઈમોટ્સ રોલઆઉટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. YouTube Emotesએ યુઝર્સ માટે સ્ટ્રીમ્સ અને કોમેન્ટ્સમાં રમુજી ચિત્રો સાથે પોતાની જાતને વ્યક્ત કરવાની નવી રીત (youtube new feature for mobile) છે. પ્લેટફોર્મે મંગળવારે એક YouTube બ્લોગપોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. YouTube લાગણીઓનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇવ ચેટમાં અથવા ટિપ્પણીઓમાં ઇમોજી પીકર પર ક્લિક કરો અને ઉપલબ્ધ લાગણીઓ અને ઇમોજી પ્રદર્શિત (youtube new feature for comments) થશે.

YouTube Emotes: પ્લેટફોર્મે કહ્યું છે કે, "અમે ગેમિંગ માટે બનાવેલા Emotesથી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ ભવિષ્યમાં વધુ ઇમોટ્સ થીમ્સ લાવવા પર કામ કરી રહ્યા છીએ. તેથી વધુ સમુદાયો માટે Emotes માટે ટ્યુન રહો." ગયા મહિને YouTube એ 'લાઇવ Q&A સુવિધા શરૂ કરી છે. જે યુઝર્સને લાઇવ કંટ્રોલ રૂમનો ઉપયોગ કરીને તેમના સ્ટ્રીમ્સ અને પ્રીમિયર દરમિયાન લાઇવ ચેટમાં Q&A સત્રો બનાવવા અને સંચાલિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.