બેંગલુરુ ગ્લોબલ ટેક્નોલોજી બ્રાન્ડ વનપ્લસ (Global technology brand OnePlus) એ શનિવારે તેના પ્રથમ નોર્ડ વાયર્ડ ઇયરફોન લોન્ચ (OnePlus Nord wired earphones launch) કરીને ભારતમાં વાયર્ડ ઇયરફોન્સ કેટેગરીમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કંપની 3.5mm જેક સાથે સુસંગત વાયર્ડ ઇયરફોનની સુલભ શ્રેણી સાથે વિશાળ પ્રેક્ષકોને તેનો સહી ઓડિયો અનુભવ પ્રદાન કરવા માંગે છે. આ પ્રોડક્ટ 9.2mm ડાયનેમિક ડ્રાઇવર અને 0.42cc સાઉન્ડ કેવિટી સાથે આવશે, જે પરિચિત વનપ્લસ બાસ અનુભવ આપવા માટે (oneplus nord wired earphones launch in india 1 september) તૈયાર છે, કંપનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો ટેક જાયન્ટ ગૂગલે આપ્યા આ સારા સમાચાર

ઇયરફોન્સ ચુંબકથી સજ્જ આ ડિઝાઇન કોમ્યુનિટી પ્રિય વનપ્લસ બુલેટ્સ વાયરલેસ Z શ્રેણી (Community favorite OnePlus Bullets Wireless Z series) જેવી જ હશે, જેમાં સ્મૂધ બ્લેક ફિનિશ હશે. કેટલાક અન્ય મુખ્ય લક્ષણો સરળ ઓડિયો નિયંત્રણો અને ચુંબકીય ક્લિપ છે. પોર્ટેબિલિટી અને મુશ્કેલી મુક્ત અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઇયરફોન્સ ચુંબકથી સજ્જ છે.

ગેમિંગ કન્સોલ અને નોર્ડ સ્માર્ટફોન સાથે સુસંગત ઉપકરણમાં ઇનલાઇન માઇક અને બટન નિયંત્રણો છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમની કૉલ્સ, મલ્ટીમીડિયા અને વૉઇસ સહાયકોનું સંચાલન કરવાની ક્ષમતા પર વધુ સારું નિયંત્રણ આપે છે. ઇયરફોન્સ 3.5mm ઓડિયો જેકનો ઉપયોગ કરીને લેપટોપ, ગેમિંગ કન્સોલ અને નોર્ડ સ્માર્ટફોન સાથે સુસંગત છે.

આ પણ વાંચો જો તમે ટ્વિટર દ્વારા ખરીદી કરતાં હોય તો ચેતી જજો

ભારતમાં નોર્ડ વાયર્ડ ઇયરફોન્સ 1 સપ્ટે ભારતમાં, નોર્ડ વાયર્ડ ઇયરફોન 1લી સપ્ટેમ્બરે ઓનલાઇન અને ઑફલાઇન (OnePlus Nord wired earphones In India from 1 September available online offline) ચેનલો પર માત્ર રૂપિયા 799 (nord wired earphones price Rs 799) માં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત, ઇયરફોન્સ ત્રણ જોડી બદલી શકાય તેવી સિલિકોન ટીપ્સ સાથે આવે છે.