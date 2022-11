સાન ફ્રાન્સિસ્કો: એક સરળ અને યાદ રાખવામાં સરળ પાસવર્ડ (Most Common And Popular Password in the world) તરીકે લોકો તેમના નામ, તેમના જન્મદિવસ અથવા ચોક્કસ નંબરનો ઉપયોગ કરીને તેને અનન્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ કેટલાક પાસવર્ડ્સ એવા હોય છે જે સામાન્ય રીતે લોકો પસંદ (People are crazy about passwords) કરે છે. ધીમે ધીમે તે મોટાભાગના લોકોની પસંદગી બની જાય છે.

લોકો આ પાસવર્ડના દિવાના છે, ઘણા દેશમાં લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે

ઉપયોગમાં લેવાતો પાસવર્ડ: લોઅરકેસ S સાથેનો સેમસંગ એ વિશ્વના ઓછામાં ઓછા 30 દેશોમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતો પાસવર્ડ છે. પાસવર્ડ મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ કંપની નોર્ડપાસના તાજેતરના અભ્યાસમાં આ માહિતી સામે આવી છે. સૌથી લોકપ્રિય પાસવર્ડ 'પાસવર્ડ' છે, જે લગભગ 5 મિલિયન યુઝર્સ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.

સેમસંગ પાસવર્ડ: સેમસંગ મોબાઈલ અનુસાર પાસવર્ડની વાત આવે ત્યારે સેમસંગ સૌથી ખરાબ ગુનેગાર નથી, પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં તેની લોકપ્રિયતા વધી છે. જ્યારે સેમસંગ પાસવર્ડ વર્ષ 2019માં લોકપ્રિયતામાં 198મા ક્રમે હતો, તે વર્ષ 2020માં 189મા અને વર્ષ 2021માં 78મા ક્રમે પહોંચ્યો હતો. પરંતુ ગયા વર્ષે ટોપ 100નો આંકડો તોડી નાખ્યો હતો.

સૌથી લોકપ્રિય પાસવર્ડ: માહિતી આપતાં, પાસવર્ડ મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ કંપની નોર્ડપાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સૌથી લોકપ્રિય પાસવર્ડ 'પાસવર્ડ' છે, જેને લગભગ 5 મિલિયન યુઝર્સે પસંદ કર્યો છે. જ્યારે એક રિપોર્ટ અનુસાર, અન્ય સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા પાસવર્ડ્સમાં 123456, 123456789 અને ગેસ્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

રિપોર્ટ: તાજેતરના એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે, એક સરળ અને અનુમાન કરી શકાય તેવા પાસવર્ડને એક સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં ડિક્રિપ્ટ કરી શકાય છે. જ્યારે નંબર સાથે લોઅરકેસ અને અપરકેસ અક્ષરોનું મિશ્રણ કરીને એક અલગ પ્રકારનો પાસવર્ડ બનાવી શકાય છે. જે સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તે તમામ તત્વ ધરાવતો 7 અંકનો પાસવર્ડ માત્ર 7 સેકન્ડમાં ડિક્રિપ્ટ થઈ શકે છે, જ્યારે 8 અંકનો પાસવર્ડ લગભગ 7 મિનિટ લે છે. સંશોધન દર્શાવે છે કે, સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા પાસવર્ડ્સ 1 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં ડિક્રિપ્ટ થઈ શકે છે. કારણ કે, તે ટૂંકા હોય છે અને માત્ર સંખ્યાઓ અથવા અક્ષરોથી બનેલા હોય છે.

પાસવર્ડ: 123456 છે, 123456789, qwerty, 12345 છે, qwerty123, 1q2w3e, 12345678, 111111, 1234567890 વગેરે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા પાસવર્ડ્સ છે, જે તેમની સરળતા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે.