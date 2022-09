નવી દિલ્હી : IIT મદ્રાસની ટેકનિકલ ક્ષમતાને કારણે ભારત 2023ના અંત સુધીમાં સ્વદેશી 5G (5 G in india by the end of 2023) શરૂ કરી શકશે. IIT મદ્રાસમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને (union education minister dharmendra in iit madras) સોમવારે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે. આઈઆઈટી મદ્રાસની વ્યૂહાત્મક યોજના 2021 થી 27 જાહેર કરતી વખતે તેમણે આ વાત કહી.

5 G શરુ કરશે : કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં સમાજને પાછા લાભાન્વિત કારવાની સંસ્કૃતિ છે અને ભારત સમાજની સુધારણા માટે નવીન પગલાં લેતું રહે છે. IIT મદ્રાસની ટેકનિકલ ક્ષમતાને કારણે ભારત વર્ષ 2023ના અંત સુધીમાં સ્વદેશી 5G શરૂ કરશે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ અહીં IIT મદ્રાસ ખાતે 5G ટેસ્ટ બેડ, એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેક્નોલોજી ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, IIT મદ્રાસ સ્થિત સ્ટાર્ટ અપ અગ્નિકુલ કોસ્મોસ (IIT મદ્રાસ) આધારિત સ્ટાર્ટઅપની રોકેટ ફેક્ટરી, હેલ્થ ટેક્નોલોજી ઇનોવેશન સેન્ટર (IIT મદ્રાસ)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. IIT મદ્રાસ ઇન્ક્યુબેશન સેલ ઉપરાંત અન્ય સંશોધન કેન્દ્રો જેમ કે, સુધા ગોપાલક્રિષ્નન બ્રેઇન રિસર્ચ સેન્ટર (IIT મદ્રાસ) અને કેમ્પસ પર સ્થિત પ્રથમ 3D પ્રિન્ટેડ હાઉસ (3D પ્રિન્ટેડ હાઉસ)ની મુલાકાત લીધી હતી.

ઉર્જા બચાવો મિશમ : IIT મદ્રાસ ચેન્નાઈની વ્યૂહાત્મક યોજના હેઠળ સંસ્થા માટે મહત્વાકાંક્ષી વૃદ્ધિના તબક્કાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે અને રાષ્ટ્રને IIT મદ્રાસ એમ્ફેસિસ સેન્ટર ફોર ક્વોન્ટમ સાયન્સને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે એમએસએમઈને ઊર્જા વપરાશ ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે કોટક IIT(M) ઉર્જા બચાવો મિશન પણ શરૂ કર્યું.

વનસ્પતિ કાર્ટનું ઉદ્ઘાટન : મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આઈઆઈટી મદ્રાસ દ્વારા વિકસિત સ્વદેશી જીડીઆઈ એન્જિન, ટીવીએસ મોટર કંપની અને આઈઆઈટી એમ ખાતે ઉકાળવામાં આવેલી આર્થિક વનસ્પતિ કાર્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. IIT મદ્રાસના ડિરેક્ટર પ્રો. વી. કામકોટી, પ્રો. મહેશ પંચાગનુલા, પ્રો. એ. રમેશ, પ્રો. અભિજિત દેશપાંડે અને IIT મદ્રાસના વિદ્યાર્થીઓએ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો.

નવીન વિચારોથી ક્રાંતી : આ પ્રસંગે બોલતા પ્રધાને કહ્યું કે, IIT એ માત્ર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ નથી, પરંતુ તે વૈજ્ઞાનિક સ્વભાવ વિકસાવવા અને માનવતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ખાતરી કરવા માટે મંદિર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, અમારા સમાજને તમામ IITs પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે. આઈઆઈટીમાં શિક્ષણ મેળવતા આપણા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રગતિ અને વિકાસના માર્ગદર્શક બનવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે, તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ બ્રેન રિસર્ચ સેન્ટરનો લાભ લેવા IIT મદ્રાસમાં આવશે. 3D પ્રિંટિંગ ટેક્નોલોજી જેવા નવીન વિચારો બાંધકામ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવી શકે છે. આ ઉપરાંત વિસ્થાપનના પ્રશ્નોના નિરાકરણમાં ઘણા આગળ વધી શકે છે અને ગરીબોને ગૌરવપૂર્ણ જીવન આપી શકે છે.

આગામી 25 વર્ષ મહત્વપુર્ણ : કેન્દ્રીય મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે પંચ પ્રાણ અપનાવવાની આપણને સૌને અપીલ કરી છે. ભારતને 5 ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા અને વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરવામાં IIT મદ્રાસ જેવી સંસ્થાઓની મહત્વની ભૂમિકા છે. આગામી 25 વર્ષ આપણા બધા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અમૃત કાલમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, અમે એક એવા દેશ પર વિજય મેળવ્યો જેણે અમને આવાસ બનાવ્યો હતો. ભારત અભૂતપૂર્વ ગતિએ વિકાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ઝડપથી વિકાસ કરી રહેલા ભારતની સ્થાનિક જરૂરિયાતો વિશાળ હશે જે આપણી IIT એ પૂરી કરવી પડશે.