સાન ફ્રાન્સિસ્કો વપરાશકર્તા અનુભવને વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, મેટા માલિકીના ફોટો શેરિંગ પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામે (Instagram) જાહેરાત કરી છે કે, તે રિલ્સ આઉટ માટે નવી સુવિધાઓ અને અપડેટ્સ (Reels new features and updates) રજૂ કરી રહ્યું છે, જેમાં ઈન્સ્ટાગ્રામ થી ફેસબુક પર ક્રોસ પોસ્ટિંગનો સમાવેશ થાય છે. માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર પર ફોટો શેરિંગ પ્લેટફોર્મના હેડ એડમ મોસેરી ઈન્સ્ટાગ્રામ હેડે (Adam Mosseri Instagram Head) રીલ્સમાં નવા અપડેટની જાહેરાત કરી છે.

ઈન્સ્ટાગ્રામ થી ફેસબુક પર ક્રોસ પોસ્ટિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ ચીફ એડમ મોસેરીએ પોસ્ટ કરેલા વિડિયોના કેપ્શનમાં જણાવ્યું હતું કે, લોકો માટે તેને શોધવાનું અને વધુ મનોરંજક સામગ્રી શેર કરવાનું સરળ બનાવવા માટે અમે કેટલીક નવી રીલ સુવિધાઓ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. એક બટનના ટેપ સાથે, નવું અપડેટ વપરાશકર્તાઓને ઈન્સ્ટાગ્રામ થી ફેસબુક પર રીલ્સને ક્રોસ પોસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં, મેટા માલિકીના ફોટો શેરિંગ પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામે પુષ્ટિ કરી છે કે, તે ટૂંક સમયમાં નવા અતિ ઊંચા ફોટાનું પરીક્ષણ શરૂ કરશે.

રીલ્સ ન્યુ ફિચરસ એડમ મોસેરીએ એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે, સ્ટોરીઝમાં લોકપ્રિય બનેલું એડ યોર્સ સ્ટીકર હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર રીલ પર આવી રહ્યું છે. પ્લેટફોર્મ પરના તમામ પાત્ર સર્જકોને ટૂંક સમયમાં ફેસબુક સ્ટાર્સ ટિપિંગ ફંક્શનની ઍક્સેસ મળશે. તેમની પાસે નિર્માતા સ્ટુડિયો દ્વારા વધુ રીલ આંતરદૃષ્ટિની ઍક્સેસ પણ હશે. મેટા કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, તે પાતળી, ઉંચી 9:16 સ્ક્રીન રેશિયો ઇમેજ માટે સપોર્ટ રજૂ કરશે. તેમને આખી સ્ક્રીન ભરવામાં મદદ કરશે કારણ કે વપરાશકર્તાઓ એપ્લિકેશનના ફીડ દ્વારા સ્ક્રોલ કરે છે.

