જીનીવા વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) એ ચેતવણી (World Health Organisation has warned of covid 19) આપી છે કે, નવા કોવિડ 19 કેસોમાં હાલના નીચા વલણ હોવા છતાં, ઠંડા હવામાન નજીક આવતાં આવતા મહિનાઓમાં વધુ હોસ્પિટલ (Covid 19 hospitalisations) માં દાખલ થવાની અને મૃત્યુ (deaths may increase with colder weather) ની અપેક્ષા છે. WHO ના ડાયરેક્ટર જનરલ ટેડ્રોસ એડહાનોમ ઘેબ્રેયેસસે બુધવારે જીનીવામાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક સ્તરે નોંધાયેલા (કોવિડ -19) મૃત્યુમાં આવકારદાયક ઘટાડો હોવા છતાં, ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઠંડા હવામાનની નજીક આવી રહ્યું છે. આગામી મહિનાઓમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ (Covid19 hospitalisations) થવા અને મૃત્યુમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખવી વાજબી છે.

14,000 થી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા WHO ના તાજેતરના કોવિડ 19 સાપ્તાહિક રોગચાળાના અપડેટ મુજબ, નવા સાપ્તાહિક કેસોની સંખ્યા પાછલા સપ્તાહની સરખામણીએ 15 થી 21 ઓગસ્ટના સપ્તાહ દરમિયાન 9 ટકા ઘટીને લગભગ 5.3 મિલિયન થઈ ગઈ છે. નવા સાપ્તાહિક મૃત્યુની સંખ્યામાં પણ પાછલા અઠવાડિયાની તુલનામાં 15 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જેમાં 14,000 થી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા છે.

WHOના વડાએ જણાવ્યું WHOના વડાએ જણાવ્યું હતું કે, Omicron ના વર્તમાન સબવેરિઅન્ટ્સ તેમના પુરોગામી કરતાં વધુ ટ્રાન્સમિસિબલ છે અને તેનાથી પણ વધુ ટ્રાન્સમિસિબલ અને વધુ ખતરનાક વેરિઅન્ટના ઉદભવનું જોખમ રહેલું છે. જો કે, સૌથી વધુ જોખમ ધરાવતા લોકોમાં રસીકરણ કવરેજ ખૂબ ઓછું છે, ખાસ કરીને ઓછી આવક ધરાવતા દેશોમાં, સિન્હુઆ સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે.

20 ટકા વૃદ્ધ લોકો રસી વગરના ઉચ્ચ આવક ધરાવતા દેશોમાં પણ, 30 ટકા આરોગ્ય કર્મચારીઓ અને 20 ટકા વૃદ્ધ લોકો રસી વગરના રહે છે. આ રસીકરણની અવકાશ આપણા બધા માટે જોખમ ઉભી કરે છે. તેથી, જો તમે ન હોવ તો કૃપા કરીને રસી લો અને જો બૂસ્ટર મેળવો. તે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તમારી પાસે એક છે. ટેડ્રોસે વધુમાં ભલામણ કરી કે, લોકો ભીડવાળી ઇન્ડોર જગ્યાઓમાં માસ્ક પહેરે.

ચેપ ન લાગવા માટે સરળ સાવચેતી કોવિડ 19 સાથે જીવવાનો અર્થ એ નથી કે રોગચાળો સમાપ્ત થઈ ગયો હોવાનો ડોળ કરવો. તેવી જ રીતે, જીવલેણ વાયરસ ફેલાતો નથી તેવો ડોળ કરવો એ એક મોટું જોખમ છે. કોવિડ 19 સાથે જીવવાનો અર્થ એ છે કે, ચેપ ન લાગવા માટે સરળ સાવચેતી રાખવી, અથવા જો તમે ગંભીર રીતે બીમાર થવાથી કે મૃત્યુ પામવાથી ચેપ લાગે છે. તેમણે કહ્યું, કોવિડ 19 ને જવાબદારીપૂર્વક સંચાલિત કરવા માટે અસ્તિત્વમાં છે તેવા જીવન બચાવ સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવા માટે તમામ સરકારોને તેમની નીતિઓ અપડેટ કરવા હાકલ કરી છે.