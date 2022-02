નવી દિલ્હીઃ યુક્રેન-રશિયા (Ukraine Russia is now very close to war) હવે યુદ્ધની ખૂબ નજીક છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને (Russian President Vladimir Putin) યુક્રેન વિરુદ્ધ લશ્કરી કાર્યવાહીની જાહેરાત કરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ ટાળી શકાય નહીં. વ્લાદિમીર પુતિન વતી કહેવામાં આવ્યું છે કે, રશિયા વિશેષ સૈન્ય અભિયાન શરૂ કરી રહ્યું છે. તેનો ધ્યેય યુક્રેનનું ડિમિલિટરાઇઝેશન છે. યુક્રેનની સેનાને પુતિને શસ્ત્રો નીચે મૂકવા અને ઘરે જવા માટે કહ્યું હતું.

પુતિને ધમકી આપી - જે લોકો દખલ કરશે તેમને પરિણામ ભોગવવું પડશે

રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને (Russian President Vladimir Putin) પણ યુક્રેન વિરુદ્ધ સૈન્ય કાર્યવાહીની જાહેરાત કરતા મોટી ધમકી આપી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'જે કોઈ બહારથી આમાં દખલગીરી કરવા માંગે છે, જો તે આમ કરશે તો તેણે એવા પરિણામો ભોગવવા પડશે જે તેણે ઇતિહાસમાં પહેલાં ક્યારેય નહીં કર્યા હોય. તમામ જરૂરી નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. મને આશા છે કે તમે મને સાંભળ્યો હશે.'

આ વિવાદ અમારા માટે જીવન અને મૃત્યુનો પ્રશ્ન છે : રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન

પોતાના ઈમરજન્સી સ્પીચમાં પુતિને કહ્યું કે, આ વિવાદ અમારા માટે જીવન અને મૃત્યુનો પ્રશ્ન છે. તેઓએ (યુક્રેન) લાલ રેખા પાર કરી. તેમણે કહ્યું કે યુક્રેન નિયો-નાઝીને સમર્થન આપી રહ્યું છે, તેથી અમે વિશેષ સૈન્ય અભિયાન શરૂ કર્યું છે.