નવી દિલ્હી: યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાન દિમિત્રો કુલેબાએ (Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmitry Kuleba) શુક્રવારે રશિયન હુમલા પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં (United Nations Security Council) નિર્ણાયક મતદાન પહેલાં વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર (Foreign Minister Ukraine spoke to the S. Jaishankar) સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. યુક્રેનની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે તેમનું મૂલ્યાંકન શેર કર્યું હતું. જયશંકરે કહ્યું કે, તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ભારત ઉકેલ શોધવા માટે મુત્સદ્દીગીરી અને વાતચીતને સમર્થન આપે છે.

'યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાન દિમિત્રો કુલેબાનો ફોન આવ્યો હતો : વિદેશ પ્રધાન જયશંકર

વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે (Foreign Minister Jaishankar) ટ્વીટ કર્યું કે, 'યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાન દિમિત્રો કુલેબાનો (Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmitry Kuleba) ફોન આવ્યો હતો અને તેમણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે પોતાનું મૂલ્યાંકન શેર કર્યું હતું. તેમણે વિદ્યાર્થીઓ સહિત ભારતીય નાગરિકોની સ્થિતિ વિશે ચર્ચા કરી અને સલામત સ્થળાંતરમાં તેમના સહકારની પ્રશંસા કરી હતી.

PM મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી

યુક્રેનમાં (Russia Ukraine War) રશિયાની સૈન્ય કાર્યવાહી અને પૂર્વી યુરોપીય દેશમાં બગડતી પરિસ્થિતિને લઈને શુક્રવારે સાંજે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ડ્રાફ્ટ ઠરાવ રજૂ કરવામાં આવનાર છે. ડ્રાફ્ટ ઠરાવ યુક્રેન વિરુદ્ધ રશિયાના સૈન્ય અભિયાનની સખત નિંદા કરવા માટે સમજાય છે. યુક્રેનમાં બગડતી પરિસ્થિતિ વચ્ચે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi spoke to the Russian President) ગુરુવારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન (Russian President Vladimir Putin) સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી અને તમામ પક્ષોને હિંસા ખતમ કરવા અને રાજદ્વારી વાતચીતનો માર્ગ અપનાવવાની અપીલ કરી હતી.

યુક્રેન સંકટ પર UN સુરક્ષા પરિષદના ડ્રાફ્ટ રિઝોલ્યુશન વિશે પૂછવામાં આવ્યું

જ્યારે યુક્રેન સંકટ પર UN સુરક્ષા પરિષદના ડ્રાફ્ટ રિઝોલ્યુશન વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, વિદેશ સચિવ હર્ષવર્ધન શ્રિંગલાએ ગુરુવારે કહ્યું કે, 'મને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમાં ઘણા ફેરફારો થશે. અમે તેના પર અમારું વલણ અપનાવીએ તે પહેલાં અમે તે આકાર લે તેની રાહ જોઈશું. "સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના સભ્ય તરીકે અને એક એવા દેશ તરીકે કે જેની પાસે એવા ક્ષેત્રમાં ઘણું જોખમ છે કે જે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ઘણા નાગરિકો ધરાવે છે, અમે તમામ સંબંધિતો સાથે નજીકના સંપર્કમાં છીએ."