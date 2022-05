નવી દિલ્હીઃ બોલિવૂડ એક્ટર વરુણ ધવન આ દિવસોમાં તેની આગામી ફિલ્મ જુગ જુગ જિયોના પ્રમોશનમાં (Promotion of Jug Jug Jio film) વ્યસ્ત છે. હાલમાં, ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ વરુણ ધવન અને કિયારા અડવાણીએ રાજધાની દિલ્હીમાં ફિલ્મનું જોરદાર પ્રમોશન કર્યું હતું અને હવે તેઓ ચંડીગઢમાં ફિલ્મનું પ્રમોશન કરતા જોવા મળશે. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં ફિલ્મ પ્રમોશન દરમિયાન, વરુણે તેના OTT ડેબ્યુ વિશે (Varun Dhawan hints at an OTT debut soon ) ખુલીને વાત કરી હતી.

જે સ્ટ્રીમિંગ પર સારી રીતે કામ કરે છે: વરુણે દિલ્હીમાં કહ્યું, મને નથી લાગતું કે હું આ અંગે વિગતો આપી શકું, પરંતુ થોડું કામ ચાલી રહ્યું છે, માહિતી અને ટેક્નોલોજીની ચિંતામાં દુનિયા નાની થઈ રહી છે, કેટલીક શૈલીઓ એવી છે જે સ્ટ્રીમિંગ પર સારી રીતે કામ કરે છે અને કેટલીક થિયેટરમાં છે, પરંતુ અલબત્ત દર્શકો સામગ્રી જોવા માંગે છે.

24 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ: છૂટાછેડાના કોન્સેપ્ટ પર આધારિત આ ફિલ્મ 24 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. 'જુગ જુગ જિયો'નું નિર્દેશન રાજ મહેતાએ કર્યું છે.