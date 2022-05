હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત નવલકથાકાર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પર બનેલી ફિલ્મ (Film Based on Rabindranath Tagore) 'થિંકિંગ ઓફ હિમ' આ અઠવાડિયે (6 મે) સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન આર્જેન્ટિનાના નિર્દેશક પાબ્લો સેઝર (Thinking of Him) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ આર્જેન્ટિનાના લેખક વિક્ટોરિયા કોમ્પો (Author of Film Thinking of Him) અને રવીન્દ્રનાથ ટાગોર વચ્ચેના સંબંધો પર આધારિત છે. ફિલ્મ નિર્માતા સૂરજ કુમાર દ્વારા સહ-નિર્માતા છે.

લેખિકા વિક્ટોરિયા કોમ્પો વચ્ચેના સંબંધો વિશે

શું છે ફિલ્મની વાર્તા? - ફિલ્મ 'થિંકિંગ ઓફ હિમ' ભારતના પ્રખ્યાત નવલકથાકાર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (Thinking of Him Story) અને આર્જેન્ટિનાના પ્રખ્યાત લેખિકા વિક્ટોરિયા કોમ્પો વચ્ચેના સંબંધો વિશે છે. રવીન્દ્રનાથની નવલકથા 'ગીતાંજલિ'ની ફ્રેન્ચ આવૃત્તિ વાંચીને વિક્ટોરિયા ટાગોર પર મોહિત થઈ ગયા હતા. એવું કહેવાય છે કે વર્ષ 1924માં આર્જેન્ટિનાની રાજધાની બ્યૂનો એરિકની મુલાકાત દરમિયાન ટાગોરની તબિયત બગડતાં વિક્ટોરિયાએ તેમની ખાસ કાળજી લીધી હતી. તેમજ તેમની માંદગીમાંથી સ્વસ્થ થયા પછી, રવીન્દ્રનાથે 3 જાન્યુઆરી 1925 ના રોજ બ્યુનો રિક છોડી દીધું. આ ઉપરાંત રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ઉંમર 63 અને વિક્ટોરિયા માત્ર 34 વર્ષની હતી.

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર પર બનેલી ફિલ્મ

ફિલ્મના દિગ્દર્શકે શું કહ્યું? - ભારતમાં કામ (Thinking of Him Filmmaker) કરવાના તેમના અનુભવ વિશે વાત કરતા, ફિલ્મના નિર્દેશક, પાબ્લો સેઝરે કહ્યું, "ભારતમાં શૂટિંગ કરવાનો ખરેખર અદ્ભુત અનુભવ હતો, મેં 1994 થી ભારતને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ તેને સંપૂર્ણ રીતે લેવાનો નથી. હજુ પણ જાણવું વધુ મુશ્કેલ છે, પરંતુ વર્ષોથી હું ભારતમાં ઘણા સ્થળોના લોકોના સ્વભાવ અને વર્તન વિશે ઘણું સમજી શક્યો છું. એક દેશ જેની હું અંગત રીતે પ્રશંસા કરું છું'.

થિંકિંગ ઓફ હિમ

ફિલ્મ સ્ટારકાસ્ટ - આ ફિલ્મમાં ભારતીય અભિનેતા વિક્ટર બેનર્જી રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની (Story of Rabindranath Tagore) ભૂમિકામાં જોવા મળશે. તે ઘણી અંગ્રેજી, હિન્દી, બંગાળી અને આસામી ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યો છે. તેમજ અભિનેત્રી એલેનોરા વેક્સિલ વિક્ટરની સામે વિક્ટોરિયાના રોલમાં હશે. આ સિવાય ફિલ્મમાં બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ રાયમા સેન, હેક્ટર બોર્ડની મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.