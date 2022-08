હૈદરાબાદ ફિલ્મ નિર્માતા સંદીપ પટેલે આખરે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ દ્વારા તેમની અનટાઈટલ્ડ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટની જાહેરાત (release date revealed of Gujarati untitled movie) કરી છે. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ક્લેપર બોર્ડની તસવીર પોસ્ટ કરતાં તેણે લખ્યું, આપ સૌ આશીર્વાદ આપી અમારી નવી ફિલ્મ વધાવી લેજો....See you in cinemas on 18th November 2022. #newfilm ❤️❤️❤️ #newfilm #release #date ફિલ્મનું નામ એકદમ મસ્ત રીતે જાહેર કરીશું, બહુ જ જલ્દી હોં કે 💕💕💕💕 @aartivyaspatel

દિગ્દર્શકના જણાવ્યા મુજબ, ફિલ્મનો પ્લોટ (New Gujarati Movie 2022 ) એક પ્રેમ કથાની આસપાસ ફરે છે જે ખૂબ જ અનોખી રીતે ઘડવામાં આવી છે જે પ્રેમની સાદગી અને સમયાંતરે સંબંધમાં ઊભી થતી ગૂંચવણોને પણ દર્શાવે છે.

સચિન જીગરે આ ફિલ્મમા સંગીત આપ્યું છે જ્યારે ફિલ્મમાં મલ્હાર ઠાકર અને આરોહી પટેલ દ્વારા અભિનય કરવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મનું નામ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી પરંતુ, ટૂંક જ સમયમાં આ મુવીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ છે.