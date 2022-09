દિલ્હી: Raju Srivastava Funeral: પોતાની અદ્દભુત કોમેડીથી ઘરે-ઘરે લોકોને ખુશીના આંસુ આપનાર 'ગજોધર ભૈયા' રાજુ શ્રીવાસ્તવના અંતિમ સંસ્કાર (Comedian Last Rites today in Delhi) માટે આજે (22 સપ્ટેમ્બર) દિલ્હીમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. રાજુના અંતિમ સંસ્કાર દિલ્હીના નિગમ બોધ ઘાટ પર પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સંબંધીઓની હાજરીમાં કરવામાં આવશે. અહીં રાજુ શ્રીવાસ્તવના નિધનથી (Raju Srivastava passes away) શોબિઝ ઈન્ડસ્ટ્રી સહિત સમગ્ર દેશમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. ચાહકોમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.

રાજુ 42 દિવસ સુધી બીમારી સામે લડતો રહ્યો: 42 દિવસ સુધી હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં દાખલ હતા ત્યારે રાજુનું 21 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીની AIIMS હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું હતું. રાજુના પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. આજુબાજુના લોકોમાં બૂમો પડી રહી છે. બીજી તરફ રાજુ શ્રીવાસ્તવની પત્ની શિખા રાય પોતાના પતિના જવાથી સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી છે. શિખાને આશા હતી કે તે સ્વસ્થ થઈને પરત આવશે.

21 સપ્ટેમ્બરે શું થયું: મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રાજુ શ્રીવાસ્તવના સાળાએ કહ્યું હતું કે 21 સપ્ટેમ્બરે શું થયું હતું, જેના કારણે રાજુ અમને છોડીને ચાલ્યો ગયો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે બુધવારે (21 સપ્ટેમ્બર) રાજુની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ હતી. આ દિવસે રાજુનું બ્લડપ્રેશર અચાનક ઓછું થવા લાગ્યું. આવી સ્થિતિમાં રાજુને CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) આપવામાં આવ્યું હતું. આ પછી રાજુએ થોડી હલનચલન કરી અને પછી મૃત્યુ પામ્યો. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર રાજુની તબિયતમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો હતો અને આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં તેને વેન્ટિલેટર પરથી દૂર કરવામાં આવવાનો હતો. સારવાર દરમિયાન તેની દવાઓની માત્રા પણ ઓછી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ રાજુએ બધાને રડતા-રડતા છોડી દીધા હતા.