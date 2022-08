હૈદરાબાદ બોલિવૂડની 'ક્વીન' કંગના રનૌતે આગામી ફિલ્મ ઇમરજન્સીનો વધુ એક ફર્સ્ટ લૂક રિલીઝ Movie Emergency First Look Released કર્યો છે. અભિનેતા મિલિંદ સોમન આ ફિલ્મમાં ભારતીય સેનાના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ સેમ માણેકશોની ભૂમિકા ભજવવા જઈ રહ્યો છે. કંગના રનૌતે ફિલ્મના અભિનેતાનો ફર્સ્ટ લૂક રિલીઝ Milind Soman as Sam Manekshaw First Look release કર્યો છે. આ પાત્રમાં મિલિંદ મજબૂત દેખાય છે.

યુદ્ધના નાયક અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા કંગનાએ ફિલ્મમાંથી મિલિંદનો ફર્સ્ટ લૂક શેર કર્યો અને લખ્યું, 'ગતિશીલ @milindrunning ને #SamManekshaw તરીકે રજૂ કરી રહ્યા છીએ, જેમણે ભારત-પાક યુદ્ધ દરમિયાન ભારતની સરહદો બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને જેમની સેવા અને અખંડિતતા. ; કટોકટીમાં હોટી, યુદ્ધના નાયક અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા.

ફિલ્મમાં પુપુલ જયકરના રોલમાં તમને જણાવી દઈએ કે, કંગના પોતે આ ફિલ્મમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીનો રોલ કરી રહી છે. આ પહેલા અભિનેત્રી અનુપમ ખેરે 'જયપ્રકાશ નારાયણ', શ્રેયસ તલપડેની 'અટલ બિહારી બાજપેયી' અને મહિમા ચૌધરીનો ફર્સ્ટ લુક શેર કર્યો છે. મહિમા ફિલ્મમાં પુપુલ જયકરના રોલમાં જોવા મળશે.

મહિમા ચૌધરીનો ફર્સ્ટ લૂક ફિલ્મની લીડ એક્ટ્રેસ કંગના રનૌતે સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મ 'ઇમર્જન્સી'માંથી મહિમા ચૌધરીનો ફર્સ્ટ લૂક શેર કર્યો અને લખ્યું, 'મહિમા ચૌધરીને એક એવી વ્યક્તિ તરીકે રજૂ કરું છું જેણે આ બધું જોયું અને વિશ્વ માટે આયર્ન લેડીમાં ટોચ પર રહી, નજીકથી જોવા માટે લખ્યું. અને અંગત, #પુપુલજયકર મિત્ર, લેખક અને વિશ્વાસુ.

ચાહકો વખાણ કરી રહ્યા છે મિલિંદ સોમણનો ફર્સ્ટ લૂક આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયો છે. ચાહકો તેના આ લુકથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે અને માણેકશા અને તેના લુકમાં તફાવત કરી શકતા નથી. કંગનાની આ પોસ્ટ પર ચાહકો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.

હવે ફિલ્મની રાહ જોઈ શકતો નથી એક યુઝરે લખ્યું છે કે, 'હવે ફિલ્મની રાહ જોઈ શકતો નથી.' અન્ય એક યુઝરે લખ્યું, 'વિશ્વાસ નથી આવતો કે આ મિલિંદ સોમન છે'. એક યુઝરે લખ્યું, શું મિલિંદ અને માણેકશા એક જ માટીના બનેલા હતા? તમને જણાવી દઈએ કે, પહેલા ફેન્સ અભિનેતા શ્રેયસ તલપડેના અટલ બિહારી વાજપેયીના લૂકથી નાખુશ હતા. તે જ સમયે, અનુપમ ખેર અને કંગનાના લુકના વખાણ થયા છે.