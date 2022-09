હૈદરાબાદ: Alcoholia Song OUT: ઋતિક રોશન અને સૈફ અલી ખાન સ્ટારર ફિલ્મ વિક્રમ વેધાનું પહેલું ગીત ( first song of movie Vikram Vedha) આલ્કોહોલિયા શનિવારે (17 સપ્ટેમ્બર) રિલીઝ (Alcoholia Song release) થયું છે. ગીતમાં ઋતિક રોશન પૂરા જોશમાં ડાન્સ કરી રહ્યો છે. વિશાલ-શેખરે આ ગીતને સંગીત આપ્યું છે. બોલે ઓફ આલ્કોહોલિયા પ્રખ્યાત ગીતકાર મનોજ મુન્તાશીરે લખી છે. આ ગીત વિશાલ-શેખર, સ્નિગ્ધાજીત ભૌમિક અને અનન્યા ચક્રવર્તીએ ગાયું છે.

ભારતીય સિનેમાના ઈતિહાસમાં એક રેકોર્ડ: તમને જણાવી દઈએ કે, ઋતિક રોશન અને સૈફ અલી ખાન સ્ટારર ફિલ્મ 'વિક્રમ-વેધા' ભારતીય સિનેમાના ઈતિહાસમાં એક રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહી છે. 'વિક્રમ-વેધા' ભારતીય સિનેમાની આ પ્રકારની પ્રથમ ફિલ્મ બનવા જઈ રહી છે, જે વિશ્વના 100થી વધુ દેશોમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થવામાં હજુ 15 દિવસ બાકી છે. આ ફિલ્મ 30 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ રિલીઝ થશે. ઋતિક રોશનના વૈશ્વિક ચાહકો માટે આ ગુડ ન્યૂઝ છે. 'વિક્રમ-વેધા' પાસેથી એવી પણ અપેક્ષા છે કે તે બોલિવૂડની ડૂબતી નાવને પાર કરી જશે.

22 યુરોપિયન અને 27 આફ્રિકન દેશોમાં રિલીઝ: તરણ આદર્શ અને અન્ય ફિલ્મ વિશ્લેષકોના જણાવ્યા અનુસાર, 'વિક્રમ-વેધા' વિશ્વના 100 થી વધુ દેશોના સિનેમાઘરોમાં ચાલશે. અહેવાલો અનુસાર, 'વિક્રમ વેધા' ઉત્તર અમેરિકા, યુકે, મધ્ય પૂર્વના દેશો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની સાથે યુરોપના 22 દેશો અને આફ્રિકાના 27 દેશોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.

આ ફિલ્મ બિન-પરંપરાગત દેશોમાં પણ રિલીઝ થશે: આ સિવાય આ ફિલ્મ રશિયા, જાપાન, ઈઝરાયેલ અને લેટિન અમેરિકન દેશો (પનામા અને પેરુ) જેવા બિન-પરંપરાગત દેશોમાં પણ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં 'વિક્રમ-વેધા' ભારતીય સિનેમાની પહેલી આવી ફિલ્મનો રેકોર્ડ બનાવશે જે 100થી વધુ દેશોમાં રિલીઝ થશે.

શું છે ફિલ્મની સ્ટોરી: તમને જણાવી દઈએ કે, 'વિક્રમ-વેધા' તમિલ ફિલ્મ 'વિક્રમ-વેધા' (2017)ની સત્તાવાર હિન્દી રિમેક છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન પણ પુષ્કર-ગાયત્રીએ કર્યું છે. અભિનેતા આર. માધવન અને શ્રેષ્ઠ અભિનેતા વિજય સેતુપતિ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. ફિલ્મની સ્ટોરી વિશે વાત કરીએ તો, તે સારા અને ખરાબ વચ્ચેનો તફાવત શીખવે છે, શું સાચું છે અને શું ખોટું છે. સામાન્ય જનતામાંથી એક વ્યક્તિ જે ખરાબ લોકોની વચ્ચે રહે છે અને દુષ્ટતાને એવી રીતે ખતમ કરે છે કે પોલીસ પણ તેને અંદરથી સમજી શકતી નથી તે જોઈને દર્શકો નક્કી કરવામાં મૂંઝવણમાં મુકાઈ જશે. ફિલ્મના અંત સુધી સામાન્ય માણસના વેશમાં આ વ્યક્તિ પોલીસને ચકમો આપીને પોતાનું ટાર્ગેટ પાર પાડવાનું ચાલુ રાખે છે, પરંતુ અંતે પોલીસ આ વ્યક્તિને શું ઈનામ આપે છે, તે ફિલ્મમાં જોયા પછી જ ખબર પડશે.