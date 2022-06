હૈદરાબાદઃ યશરાજ બેનર હેઠળ બનેલી પિરિયડ ફિલ્મ 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ'એ બોક્સ ઓફિસ પર (Earnings at the box office of Emperor Prithviraj) પાણી પણ ન માંગ્યું. અક્ષય કુમારની આ ફિલ્મ હિન્દી સિનેમામાં આફત સાબિત થઈ. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન ચંદ્રપ્રકાશ દ્વિવેદીએ કર્યું હતું. હવે નિર્દેશક અને નિર્માતાઓએ અક્ષય કુમાર અને ફિલ્મ ખરાબ રીતે પીટાયા બાદ તેના વલણ તરફ આંગળી ચીંધી છે. નોંધનીય છે કે આ ફિલ્મ લગભગ 200 કરોડ રૂપિયામાં બનાવવામાં આવી હતી અને ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર 80 કરોડ રૂપિયા પણ કમાઈ શકી ન હતી. બોલિવૂડમાં આ મોટા બજેટની ફિલ્મ ફ્લોપ થવાને લઈને ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. હવે ફિલ્મના નિર્દેશક અને નિર્માતાઓએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે ફિલ્મ (Aditya Chopra blames akshay kumar for samrat prithviraj failure) કેવી રીતે ફ્લોપ થઈ.

આ પણ વાંચો: Promotion of the Rocketry Film: એક્ટર R માધવન આવ્યો અમદાવાદ, શું કહ્યું આ ફિલ્મ વિશે

ડિરેક્ટરે શું કહ્યું: તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં દિગ્દર્શક ચંદ્ર પ્રકાશ દ્વિવેદીએ ફિલ્મ 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ'ના ફ્લોપ થવાના સવાલ પર ખુલીને વાત કરી હતી. દિગ્દર્શક કહે છે કે અક્ષય કુમારના વલણ અને સોશિયલ મીડિયા પર યુઝરની ટિપ્પણીઓએ ફિલ્મને ડૂબાડી દીધી.

એક્ટિંગનો બહિષ્કાર : તેણે વધુમાં કહ્યું કે એવું નથી કે કોઈ અભિનેતાને નકારી ન શકાય. અક્ષય કુમારે હિન્દી સિનેમામાં 30 વર્ષ પૂરા કર્યા છે અને દરેક વ્યક્તિ તેના એનર્જી લેવલને જાણે છે. અક્ષયે ફિલ્મમાં પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને કોઈપણ રીતે અક્ષય એવો પહેલો અભિનેતા નથી કે જેનો અભિનય લોકોને પસંદ ન આવ્યો હોય, પરંતુ ફિલ્મ માટેના રોલમાં તેની એક્ટિંગનો બહિષ્કાર કરવો ખોટું છે.

પાન મસાલા જેવી વસ્તુઓ માટે: વાસ્તવમાં, અક્ષય પાસે પાન મસાલા જેવી વસ્તુઓ માટે તેને નિશાન બનાવવાની કોઈ સમજ નથી અને ભગવાન શિવને દૂધ ન ચઢાવવું જોઈએ, કારણ કે અમારી ફિલ્મોને આ વસ્તુઓ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.

'અસલી મૂછ ઉગાડી નથી': મીડિયા અનુસાર, યશ રાજ બેનરે સ્પષ્ટપણે ફિલ્મના ફ્લોપ માટે અક્ષય કુમારને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ રોલ માટે અક્ષયે ફિલ્મ ખૂબ જ મહેનતથી નથી કરી અને ન તો તેણે અસલી મૂછો ઉગાડી છે.

આ પણ વાંચો: Shamshera Teaser OUT: 'શમશેરા'નું ટીઝર રિલીઝ, રણબીર કપૂર અને સંજય દત્તનો ભંયકર લૂક

ફિલ્મ 'બચ્ચન પાંડે' પણ ખરાબ રીતે ફ્લોપ: એટલું જ નહીં આ ફિલ્મ દરમિયાન તે અન્ય પ્રોજેક્ટ પર પણ કામ કરી રહ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 'બચ્ચન પાંડે' પણ ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ હતી. હાલમાં અક્ષય કુમારની આ બાબતો પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.