બિહાર: વૈશાલીમાં યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો(Dead body of youth found in Vaishali) છે. મૃતકની ઓળખ શુભમ ઝા તરીકે થઈ છે. તે પાતેપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના માલપુર ગામનો રહેવાસી હતો. મૃતદેહની ઓળખ કરતી વખતે તેના સંબંધીઓએ જણાવ્યું હતું કે નવા વર્ષ નિમિત્તે પાર્ટીમાં કોઈ વાતને લઈને થયેલા વિવાદમાં યુવકને તેના મિત્રએ ગોળી મારીને હત્યા કરી(Youth shot dead in Vaishali during New Year party) હતી. માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, મૃતદેહને કબજામાં લીધો અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હાજીપુર સદર હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યો હતો. જે બાદ કેસની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે.

મિત્રો પર હત્યાનો આરોપઃ ન્યૂ યર પાર્ટી પૂરી થયા બાદ શુભમ અને તેના મિત્રો વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને ઝઘડો થયો હતો. જે બાદ વિવાદ વધી ગયો હતો. તે જ સમયે શુભમના મિત્રએ ગુસ્સામાં આવીને તેના પર પિસ્તોલ તાકી હતી. આ ઘટના વિશે માહિતી આપતા શુભમના પાડોશી ગોલુ ઠાકુરે જણાવ્યું કે અમે ઘરે સૂતા હતા, ત્યારે જ અમને માહિતી મળી કે શુભમને ગોળી વાગી છે. જે બાદ અમે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ત્યાં સુધીમાં મૃતદેહ રોડના કિનારે ફેંકી દેવામાં આવી હતી. તેનું જેકેટ અને ચપ્પલ અહીં-ત્યાં વેરવિખેર પડેલા હતા.

યુવકને તેના મિત્રએ ગોળી મારીને હત્યા કરી: સંબંધીઓએ જણાવ્યું કે શુભમ ઝા માત્ર તેમના ઘરે જ હતો. મોડી સાંજે તેના મિત્રો જ યુવકને ઘરે બોલાવવા આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તે તેના મિત્રો સાથે ત્યાંથી નીકળી ગયો હતો. તે બહાર ગયાના બે કલાક પછી જાણવા મળ્યું કે તેને ગોળી વાગી હતી. આ અંગેની માહિતી મળતાં તેઓ ઉતાવળમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા તો તેમણે જોયું કે શુભમનો મૃતદેહ રસ્તાના કિનારે ફેંકી દીધો હતો. તેની છાતીમાં ગોળી વાગી હતી. બીજી તરફ, માહિતી મળતાં જ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતદેહનો કબજો મેળવીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હાજીપુર સદર હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યો હતો.

પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મૃતદેહ મળ્યાના સમાચાર: ચોકીદાર હીરાલાલ પાસવાને જણાવ્યું કે તેમને પોલીસ સ્ટેશનમાંથી કહેવામાં આવ્યું કે એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ રસ્તા પર પડ્યો છે. જેને ત્યાંથી ઉપાડીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સદર હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનો છે. આ યુવક નવા વર્ષ નિમિત્તે મિત્રો સાથે પાર્ટીમાં ગયો હોવાની માહિતી મળી હતી. જેની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. પાતેપુર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રમુખ રમાશંકર કુમારે જણાવ્યું હતું કે રસ્તાની બાજુમાં એક યુવકનો મૃતદેહ પડ્યો હોવાની જાણ થઈ હતી. જે બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને જોયું કે યુવકને છાતીમાં ગોળી વાગી હતી. જેના કારણે તેનું મોત થયું હતું. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સદર હોસ્પિટલમાં મોકલીને તપાસ શરૂ કરી છે.

"સડકના કિનારે યુવકની મૃતદેહ પડ્યો હોવાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ત્યાં પહોંચીને જોયું તો યુવકનો મૃતદેહ પડ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યુવકને છાતીમાં ગોળી વાગી હતી. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે યુવક તેના મિત્રએ કોઈ બાબતના વિવાદમાં ગોળી મારી હતી. જ્યાં પોલીસ આરોપીને શોધી રહી છે" - રમાશંકર કુમાર, SHOપાતેપુર

"અમે ઘરે સૂતા હતા. તે જ સમયે અમને માહિતી મળી કે તેને ગોળી મારવામાં આવી છે. આ અંગેની માહિતી મળતાં અમે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પછી જોયું કે તેનો મૃતદેહ રોડ કિનારે ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળે બે લોકો હાજર હતા. તેઓએ જણાવ્યું કે તેની છાતી પર ગોળી વાગી હતી. ત્યારબાદ બંને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા હતા. જો કે, પોલીસ આવતાં જ તે બંને યુવકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા." - ગોલુ ઠાકુર, પાડોશી