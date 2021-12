અમદાવાદ: 21 ડિસેમ્બરના રોજ બપોરે SG હાઇવે પરથી જીરાના વેપારી (Kidnapping Of Trader In Ahmedabad) ભરત પટેલ અને તેમના પાર્ટનર પાર્થ પટેલનુ અપહરણ થતાં શહેરભરની પોલીસ દોડતી થઇ હતી. પોલીસ તપાસમાં ભરતના પુત્રએ માહિતી આપી કે, અમદાવાદમાં વેપારીને જીરાનો (kidnapping of Cumin trader in unza) માલ આપવાના બહાને બોલાવવામાં આવ્યા, અને ત્યાંથી ગાડીમાં અપહરણ કરી (Kidnapping of trader in gujarat) રાજકોટ જામનગર તરફ લઈ જવામાં આવ્યા, સાથે જ પોલીસે ગાડીના નંબર અને CCTVના આધારે તપાસ કરતાં જાવેદ સુમરા અને નદીમ સુમરાની રાજકોટ પોલીસની મદદથી ધરપકડ (accused of kidnapping arrested) કરવામાં આવી છે.

પૈસાની લેતી દેતીમાં જીરાના વેપારીનું અપહરણ

અપહરણનું માસ્ટરમાઈન્ડ પ્રભુલાલ ભેસદડિયા છે

જાવેદ સુમરા અને નદીમ સુમરાની અપહરણના ગુનામાં ધરપકડ કર્યા બાદ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે, અપહરણનું માસ્ટરમાઈન્ડ પ્રભુલાલ ભેસદડિયા છે, જેણે ભરત પટેલ અને પાર્થ પટેલને વેપારના બહાને અમદાવાદ બોલાવ્યા (Cumin traders abducted from ahmedabad) હતા, અને તેમનું અપહરણ કરાવ્યું હતું, જે અંગે પોલીસ તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, અગાઉ સાળા ભરત પટેલ અને બનેવી પ્રભુલાલ એક સાથે જીરાનો વેપાર કરતા હતા, જે હિસાબના રૂપિયા 25 લાખ પ્રભુભાઈને લેવાના હતા, તે બાબતે આ અપહરણ કરવામા આવ્યુ હતુ.

અપહરણ કરનારની ધરપકડ કરવામા આવી

2 વેપારીના અપહરણના ગુનામાં પોલીસે અપહ્યુતને તો છોડાવી લીધા, સાથે જ અપહરણ કરનારની પણ ધરપકડ કરવામા આવી છે. જોકે અપહરણનો પ્લાનીંગ કરનાર બનેવી હજી ફરાર છે, જેની પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી છે, ત્યારે જોવુ એ રહ્યુ કે, આખરે પોલીસ તપાસમા અન્ય કોઈ વિગત સામે આવે છે કે કેમ ?

સાળાએ જ બનેવીનું અપહરણ કરાવ્યું

આ ઘટનાની જાણ પોલીસને થતા પોલીસે તાત્કાલિક શહેરભરમાં નાકાબંધી (Citywide blockade in rajkot) કરાવી હતી. તેમજ અપહરણકારોને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પૈસાની લેતી-દેતી મામલે જામનગર (crime in jamnagar) ખાતે રહેતા વેપારીના સાળાએ પોતાના બનેવી અને તેમના ભાગીદાર એમ કુલ 2 લોકોનું અપહરણ (Kidnapping Of Trader In Ahmedabad) કરાવ્યું હતું.

