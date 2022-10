તેલંગણા: ACBની વિશેષ અદાલતના ન્યાયાધીશે 'TRSધારાસભ્યોને ખરીદવા'ના કેસમાં (In case of buying TRS MLAs) ત્રણેય આરોપીઓને રિમાન્ડ આપવાનો ઇનકાર કર્યો (Denied remand of accused) હતો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 41 CRPC હેઠળ નોટિસ આપ્યા બાદ જ તેમને તાત્કાલિક મુક્ત કરવામાં આવે અને તપાસ કરવામાં આવે. આરોપી રામચંદ્ર ભારતી, સિંહાજી અને નંદકુમારને પોલીસ ગુરુવારે રાત્રે સરુરનગરમાં ન્યાયાધીશ જી. રાજગોપાલના નિવાસસ્થાને લઈ ગઈ હતી અને તેમની સામે રજૂ કરવામાં આવી હતી. એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટ (Prevention of Corruption Act) લાગુ પડતો નથી કારણ કે લાંચના પૈસા મળ્યા નથી.

ઓડિયો ટેપ: શમશાબાદ ડીસીપી જગદીશ્વર રેડ્ડીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે જજના આદેશ બાદ આરોપીઓને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. તે જાણીતું છે કે સાયબરાબાદ પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ તંદુરુ, અચમ્પેટા, કોલ્હાપુર અને પિનાપાકાના ધારાસભ્યો પાયલટ રોહિત રેડ્ડી, ગુવવાલા બાલારાજુ, બીરામ હર્ષવર્ધન રેડ્ડી અને રેગા કાંથા રાવને TRSના પ્રલોભન માટે કેસ નોંધ્યો છે. ગુરુવારે રાત સુધી ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આરોપી રુપિયા કરોડોની રોકડ લાવવામાં આવી હોવાના પ્રચાર છતાં પોલીસે તેને લગતા પુરાવા જાહેર કર્યા નથી. પરંતુ પોલીસ વર્તુળોમાં એવી અફવા ચાલી રહી છે કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના એક મહત્વના નેતાના સેક્રેટરી દ્વારા બોલાયેલી ઓડિયો ટેપ મળી આવી છે.

ફરિયાદના આધારે: રોહિત રેડ્ડીની ફરિયાદના આધારે પોલીસે નોંધેલી FIRમાં ઉલ્લેખિત આરોપો નીચે મુજબ છે. દિલ્હી સ્થિત રામચંદ્ર ભારતી ઉર્ફે સતીશ શર્મા અને હૈદરાબાદ સ્થિત નંદકુમાર 26 સપ્ટેમ્બરે થંડુરના ધારાસભ્ય રોહિત રેડ્ડીને મળ્યા હતા. જો તેઓ TRSમાંથી રાજીનામું આપે છે અને આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ભાજપ વતી ચૂંટણી લડે છે, તો તેમને કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ રુપિયા100 કરોડની રોકડ રકમ આપશે. તેમને કેન્દ્ર સરકારમાં ઉચ્ચ પદ પર લઈ જવામાં આવશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો તેઓ ભાજપમાં નહીં જોડાય તો તેમના પર ED અને CBI જેવી તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવશે અને ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાં આવશે.

લોકશાહીનું રક્ષણ: તેઓએ ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ TRSને સમાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. બંનેએ બુધવારે સવારે ફરીથી રોહિત રેડ્ડીને ફોન કર્યો હતો. તિરુપતિના સિંહાજી સ્વામીની સાથે, તેઓ બપોરે મોઈનાબાદ નજીક અઝીઝનગરમાં રોહિત રેડ્ડીના ફાર્મહાઉસ પર આવી રહ્યા છે અને તેઓએ અન્ય કોઈપણ ધારાસભ્યોને લાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ ધારાસભ્ય ભાજપમાં જોડાવા માટે રાજી થશે તો તેઓ 50 કરોડ રૂપિયા આપશે. TRSના ધારાસભ્યોને સમજાવીને પાર્ટીને અસ્થિર કરવામાં સહયોગ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. રોહિત રેડ્ડીએ જંગી લાંચ લેવાના આ અનૈતિક કૃત્યને રોકવા અને લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા પોલીસને ફરિયાદ કરી હતી. ત્રણેય આરોપીઓ સામે કલમ 120-બી ગુનાહિત કાવતરું (criminal conspiracy), 171-બી રેડ, સાથે 171-E 506 ગુનાહિત ધાકધમકી (Criminal intimidation) રેડ સાથે, 34 આઈપીસી, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ-1988, સરકારી અધિકારીની લાંચ (Bribery of a government official) ની કલમ 8 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

નિયંત્રણ: સાયબરાબાદ પોલીસે રોહિત રેડ્ડીના ફાર્મહાઉસ વિસ્તારને પોતાના નિયંત્રણમાં લીધો અને ગુરુવારે દિવસભર વ્યાપક તપાસ હાથ ધરી હતી. પૈસા ક્યાંક છુપાવવામાં આવ્યા હોવાની શંકા જતા તેઓએ તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. લગભગ પાંચ એકરના ખેતરમાં બીજા કોઈને પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યો ન હતો. સવારે 10 વાગ્યે ત્યાં પહોંચેલા શમશાબાદ ડીસીપી જગદીશ્વર રેડ્ડી બપોરે 11.30 વાગ્યા સુધી ત્યાં રોકાયા હતા. તે સાંજે પાછો આવ્યા હતા અને રાત સુધી રિમાન્ડ ડાયરી બનાવવામાં વ્યસ્ત હતાં. બીજા કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ આવ્યા અને ગયા હતાં. પોલીસે તેમના કોમ્પ્યુટર અને પ્રિન્ટર પણ છીનવી લીધા હતા. પોલીસે બપોરના બે વાગ્યે ત્યાં પાર્ક કરેલી કારમાંથી બેગ કબજે કરી હતી. ક્લુટીમે પુરાવા એકત્ર કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે.

પોલીસે પૂછપરછ કરી: પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી TS 07 HM 2777 કારના ડ્રાઈવર તિરુપતિની પૂછપરછ કરી હતી. તે જાણીતું છે કે સિંહાજી અને રામચંદ્ર ભારતીને લાવવા માટે અસ્થાયી રૂપે તિરુપતિની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેઓ બુધવારે બપોરે શમશાબાદ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ ડ્રાઈવર તિરુપતિએ તેમને કારમાં બેસાડી લીધા હતા. તે વચમાં નંદકુમારને મળ્યો. ત્રણેયને એક જ કારમાં મોઈનાબાદ ફાર્મહાઉસમાં લાવવામાં આવ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળ્યું હતું. ફાર્મહાઉસમાં આવતા પહેલા તમે બીજા કોઈને મળ્યા હતા? પોલીસે ડ્રાઈવરની પૂછપરછ કરી હતી.

મેડિકલ તપાસ: પોલીસ બુધવારે રાત્રે આરોપીને ફાર્મહાઉસથી શમશાબાદ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી. ત્યાં તેમની મેડિકલ તપાસ કરવામાં આવી હતી. રિમાન્ડ ડાયરી તૈયાર કર્યા બાદ તેને ગુરુવારે રાત્રે ACB કેસ માટે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ માટે કાળી સ્ક્રીનવાળા વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટનો સમય પૂરો થયા બાદ આરોપીઓને સરુરનગર સ્થિત ન્યાયાધીશના ઘરે હાજર કરવામાં આવ્યા હતા. ન્યાયાધીશના આદેશ મુજબ આરોપીઓને છોડી મુકવામાં આવ્યા હતા અને ત્રણેય એક જ કારમાં રવાના થયા હતા.