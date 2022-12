રાજસ્થાન: રાજધાનીના વિદ્યાધર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દિલ્હીની શ્રદ્ધા મર્ડર કેસ (Murder of Woman in Jaipur) જેવો સનસનીખેજ મામલો સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક પાગલ ભત્રીજાએ તેની કાકીની હત્યા કરી(Nephew killed aunt) મૃતદેહને છુપાવવા માટે તેના ઘણા ટુકડા કરી નાખ્યા હતા. રસોડામાં ટુકડા કરી નાખ્યા અને મોકો જોઈને મૃતહેહના ટુકડા જંગલમાં ફેંકતો(10 pieces of dead body after murder of woman in Jaipur) હતો. આરોપીએ મૃતદેહને સંતાડીને મૂક્યો, પરંતુ જ્યારે તે રસોડામાં લોહીના ડાઘ ધોઈ રહ્યો હતો ત્યારે મૃતકની પુત્રી ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી. તેણે પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હત્યારાની ધરપકડ કરી હતી.

મૃતકની પુત્રીને ગુમ થયાની માહિતી આપવામાં આવી: વાસ્તવમાં આ આખી ઘટના 11 ડિસેમ્બરની સાંજે બની હતી. મૃતક સરોજ શર્માને સંતાનમાં બે પુત્રી અને એક પુત્ર છે. બંને પુત્રીઓ પરિણીત છે અને પુત્ર વિદેશમાં રહે છે. નાની પુત્રી પૂજાએ તેની માતાની હત્યાનો કેસ દાખલ કર્યો છે. ડીસીપી નોર્થ પેરિસ દેશમુખે જણાવ્યું કે ફરિયાદીના કાકાનો પુત્ર અનુજ સરોજની સંભાળ રાખતો હતો. અનુજ અને સરોજ દેવી વિદ્યાધર નગરમાં એક ફ્લેટમાં રહેતા હતા. સરોજ દેવી અનુજનો ખર્ચ ઉઠાવતી હતી. સરોજના પતિનું લગભગ 27 વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું. 11 ડિસેમ્બરે અનુજે ફરિયાદીને બિકાનેરમાં તેના સાસરિયાના ઘરે બોલાવી હતી. તેણે કહ્યું કે કાકી સાંજે ગાયને રોટલી આપવા ગઈ હતી અને તે પછી ઘરે ન આવી. અનુજે પૂજાને કહ્યું કે તેણે વિદ્યાધર નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થવાનો કેસ નોંધાવ્યો છે અને પોલીસ તેને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

ગુમ થવાનો કેસ નોંધાવ્યો: પૂજા આ ખુલ્લું રહસ્ય પચાવી શકી નહીં અને અનુજને જાણ કર્યા વિના, તે 13 ડિસેમ્બરે જયપુરના ફ્લેટમાં પહોંચી, જ્યાં અનુજ અને તેની માતા રહે છે. પૂજા ફ્લેટ પર પહોંચી ત્યારે અનુજ રસોડામાં લોહીના ડાઘા ધોઈ રહ્યો હતો. જ્યારે પૂજાએ અનુજને લોહી વિશે પૂછ્યું તો અનુજે કહ્યું કે તેને નાકમાંથી લોહી નીકળ્યું છે, ત્યારપછી અનુજ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો હતો. પૂજાએ પહેલા તેની બહેનને આ વિશે જણાવ્યું અને પછી પોલીસને જાણ કરી હતી.

સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ: પોલીસે તપાસ કરી તો ખબર પડી કે અનુજે તેની કાકીની હત્યા કરી તેના શરીરના અનેક ટુકડા કરી નાખ્યા હતા. હાલમાં પોલીસે સંપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ પોલીસનું કહેવું છે કે અનુજને તેની કાકી વારંવાર ટોકવા બદલ ખરાબ લાગ્યું હતું. આથી તેણે રસોડામાં કામ કરતી વખતે હથોડી વડે હત્યા કરી હતી. જે બાદ મૃતદેહોના ટુકડા કરી દિલ્હી રોડ પરના જંગલોમાં દાટી દીધા હતા. હાલ પોલીસ આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે.