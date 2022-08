વડોદરા વડોદરા જિલ્લાના પાદરા તાલુકાના સેજાકુવા ગામમાં રહેતા 65 વર્ષીય મથુર ડબકવાળાએ 32 વર્ષીય માનસિક દિવ્યાંગ મહિલાની એકલતાનો લાભ લઈને દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ પાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઇ છે. માનસિક દિવ્યાંગ મહિલાએ હવસખોર મથુરનો વિરોધ કરતાં હવસખોરે મહિલાને ઢોર માર માર્યો હતો અને મોઢામાં મુક્કા મારતા મહિલાના નાકમાં ફેક્ચર થઈ ગયું હતું. આ ઘટનાને લઈ ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને હાલ વડોદરા સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે.

પોલીસ તપાસ બાદ વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતાઓને નકારી શકાય નહીં

હવસખોર વૃદ્ધની ધરપકડ છૂટાછેડા થયા બાદ પિયરમાં રહેતી માનસિક દિવ્યાંગ મહિલા ઉપર ગામના વૃદ્ધે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો કિસ્સો પાદરા પોલીસ મથકમાં નોંધાયો છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હવસખોર વૃદ્ધે પોતાની હવસ સંતોષવા માટે મંદબુદ્ધિની મહિલાને ઢોર માર માર્યો હતો. આ બનાવા અંગે પાદરા પોલીસે હવસખોર વૃદ્ધની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો માનસિક અસ્થિર બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર શિક્ષકે ખુદ સાથે કર્યું કંઇક આવું...

પાદરા વધુ તપાસ હાથ ધરાઇ પાદરા તાલુકામાં બનેલા આ ઘટનાને પગલે પાદરા પંથકમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ હતી. જો કે આ બનાવ અંગે પાદરા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હવસખોર મથુરની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો હવે શહેરમાં વૃદ્ધ મહિલાઓ પણ સુરક્ષિત નથી! માનવતાને શરમમાં મૂકે તેવી ઘટના આવી સામે

વૃદ્ધે પહેલાં પણ બનાવી હતી શિકાર પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં અને ફરિયાદ મુજબ 65 વર્ષીય મથુરે માનસિક દિવ્યાંગ મહિલાને માર મારીને બે વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસ તપાસ બાદ વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતાઓને નકારી શકાય નહીં. Mentally Ill Women Raped in Padra Vadodara, Accused arrested by Police Rape Case in Vadodara Aug 2022 , પાદરામાં માનસિક દિવ્યાંગ મહિલા સાથે દુષ્કર્મનો કેસ , દુષ્કર્મ આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી , વડોદરામાં દુષ્કર્મ કેસ ઓગસ્ટ 2022