વડોદરા રાજ્યમાં વર્ષના અંતે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે. ભાજપ સહિત તમામ રાજકીય પક્ષોએ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. તેવામાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલ વડોદરા પહોંચ્યા (BJP State President CR Patil) હતા. અહીં તેમણે સાવલી તાલુકા પંચાયત ભવનનું (Vadodara Savli Taluka Panchayat) લોકાર્પણ કર્યું હતું.

પાટીલે ટૂંકમાં જ વાત પતાવી

જાહેર સભામાં આપી માહિતી ત્યારબાદ ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે પોઈચા ચોકડી પાસે એક જાહેર સભાને પણ સંબોધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણીની આચાર સંહિતાના (CR Patil on Code of Conduct) હવે માત્ર 60 દિવસ જ બાકી (CR Patil on Code of Conduct) છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે મારી પાસે 2 કલાકનો સમય માગ્યો, પરંતુ હાલ અમે એક એક કલાક કામ કરીએ છીએ અને 182 વિધાનસભા ફરવાની છે.

ટૂંકમાં જ વાત પતાવી જાહેર સભામાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલ (BJP State President CR Patil), પંચાયત પ્રધાન બ્રિજેશ મેરજા અને સાંસદ ધારાસભ્ય સહિત તંત્રગણ હાજર રહ્યા હતા. ગાંધીનગર ખાતે અચાનક કોઈ બેઠક રાખી હોવાથી 19 મિનિટનું ટૂંકુ પ્રવચન આપી તેમણે અહીંથી વિદાય લીધી હતી.

નવી ઈમારતો બનાવવાનો નિર્ણય PM મોદીનો અહીં સી. આર. પાટીલે (BJP State President CR Patil) સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતોની નવીન ઈમારતો બનાવવાનો નિર્ણય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો છે. ભાજપના શાસન દરમિયાન ગાંધીનગરમાં હોય એવી કચેરી તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત કચેરી હોવી જોઈએ છે. સાવલી તાલુકા પંચાયતની બાંધકામ માટે સરકારે 2.47 કરોડ રૂપિયાની રકમ મંજૂર કરી હતી. તેમાં 27,00,000 રૂપિયાની બચત થઈ હતી. તે બચતના રૂપિયામાંથી તાલુકા પંચાયત ભવનમાં રાચ રચીલું પણ નાખવામાં આવશે.

ધારાસભ્ય હંમેશા હક માટે આગળ હોય છે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે વધુમાં ઉમેર્યું હતું (BJP State President CR Patil) કે, સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારની (Savli MLA Ketan Inamdar) કામ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ અલગ પ્રકારની છે. હક માટે લડવા આગળ હોય છે અને ગમે તેવા ચમરબંધી સાથે પણ લડી લેતા હોય છે. ડેરી સાથે દૂધ ઉત્પાદકો માટે આગળ આવ્યા અને 70,00,00,000 રૂપિયાની રકમની માગણી કરી હતી, જેમાં 72,00,00,000 રૂપિયાની માતબર રકમ તમારા દૂધ ઉત્પાદકોને અપાવી હતી.

ધારાસભ્ય અતિજાગૃત હોવાનું પાટીલે જણાવ્યું ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે જણાવ્યું (BJP State President CR Patil) હતું કે, તમારા ધારાસભ્ય અતિજાગૃત હોવાથી સાવલીમાંથી પ્રેરણા લઈ બીજા તાલુકાના પ્રતિનિધિઓ સાવલી જેવું કામ કરવા લાગ્યા છે. તેમ જ દૂધ ઉત્પાદકોની લડાઈમાં સમર્થનનું ગાણું ગાયું હતું. આ વખતની ચૂંટણીમાં કેતનભાઈને 1,00,000 રૂપિયાથી પણ વધુ મતે જીતાડવા સી. આર. પાટીલના મોઢે સાંભળતા કેતનભાઈ તુમ આગે બઢો હમ તુમ્હારે સાથ હૈની બૂમો પાડી હતી. આ ઉપરાંત આચાર સંહિતાના (CR Patil on Code of Conduct) 60 દિવસ બાકી હોવાનું જણાવીને ગર્ભિત રીતે ચૂંટણીની તારીખો પ્રત્યે ઈશારો કર્યો હતો અને હાલ ભાજપ 182 બેઠકો જીતવાના લક્ષ્યાંક સાથે કામ કરી રહી છે.

પાટીલે બધાને હસાવી દીધા ઉદ્બોધન પૂર્ણ કરતા પહેલા ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે (BJP State President CR Patil) જણાવ્યું હતું કે, પોતાની બેઠક ઉપર બેસી રહેજો. મારે ગાંધીનગર વહેલા જવાનું છે. તમે સીટ ઉપરથી ઉઠશો તો બીજા રાહ જોઈને બેઠા છે. તેમના (BJP State President CR Patil) ઈશારાથી સભામાં હાસ્યનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.

મફતની યોજનાથી શ્રીલંકા જેવી સ્થિતિ થશે સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટે (Vadodara BJP MP Ranjan Bhatt) પોતાના પ્રસંગિક પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી આવી છે. એટલે વિવિધ પાર્ટીઓ મફતની યોજનાની જાહેરાત કરશે, પરંતુ મફત લેવાથી શ્રીલંકા જેવી હાલત થાય તેવો વ્યંગ કર્યો હતો. તેમ જ તેમણે આમ આદમી પાર્ટી અને કૉંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા. જ્યારે અગાઉના ડેસર આઈ.ટી.આઈના ઉદ્ઘાટન વેળા એ બ્રિજેશ મેરજા આવ્યા ત્યારે ડેસર તાલુકાને સિંહનુ બચ્ચું ગણાવ્યું હતું અને ધારાસભ્યને સાવલીના સિંહ ગણાવ્યા હતા.