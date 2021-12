જૂનાગઢ: વર્ષ 2022ના વધામણા અને તેની ઉજવણી સંઘપ્રદેશ દીવ (New Year Celebration In Diu)મા જોવા મળશે નહીં. કોરોના સંક્રમણને કારણે દીવ (Corona in Diu) જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા રાત્રીના 11 વાગ્યા બાદ કર્ફ્યુનો (Night Curfew In Diu) ચુસ્ત અને કડક અમલ કરવાની સાથે 11 વાગ્યા બાદ કોઇપણ જાહેર સ્થળો પર નવા વર્ષની ઉજવણી કે અન્ય કોઈ કાર્યક્રમ કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેને લઇને આ વર્ષે નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈને દીવનો માહોલ સુમસામ જોવા મળશે.

નવા વર્ષે વર્ષો બાદ પર્યટન સ્થળ દીવ જોવા મળશે સૂમસામ

કોરોના સંક્રમણને કારણે દીવ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર (diu district administration) દ્વારા રાત્રીના 11 વાગ્યા બાદ કર્ફ્યુનો ચુસ્ત અમલ કરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે, ત્યારે દર વર્ષે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવાને લઈને દીવમાં સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ (Tourists In Diu On New Year 2022) આવતા હોય છે.

દીવમાં નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈને માહોલ ફિક્કો

11 વાગ્યા બાદ કર્ફ્યુનો કડક અમલ

દિવસભર દીવના પર્યટન સ્થળો પર નવા વર્ષના આગમન અને તેના વધામણાને લઈને તૈયારીઓ પુરજોશમાં ચાલતી જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાત્રીના 11 વાગ્યા બાદ કર્ફ્યુનો કડક અમલ કરવાના આદેશો જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે. રાત્રીના 11 વાગ્યા બાદ તમામ પ્રકારની પ્રવાસન ગતિવિધિઓ પર સંપૂર્ણપણે બ્રેક લાગતી જોવા મળશે, જેને કારણે વર્ષો બાદ નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈને દીવ યાત્રિકો અને તેની પરંપરાગત ઉજવણી વગર સૂમસામ જોવા મળશે.

નાગવા બીચ સહિત અન્ય પ્રવાસન સ્થળો પર વહેલી સવારથી જ આવીને નવા વર્ષને વધાવવાની શરૂઆત કરી હતી.

વહેલી સવારથી પ્રવાસીઓ જોવા મળ્યા

આજે રાત્રીના 11 કલાક બાદ કર્ફ્યુનો અમલ શરૂ થતો હોઇ નવા વર્ષની ઉજવણી કરવાની શક્ય નહીં બનતા આજે કેટલાક પ્રવાસીઓએ દીવના નાગવા બીચ (nagoa beach diu)સહિત અન્ય પ્રવાસન સ્થળો પર વહેલી સવારથી જ આવીને નવા વર્ષને વધાવવાની શરૂઆત કરી હતી. દીવ દુનિયાના પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે છે. કિલ્લા સહિત દીવમાં આવેલા મોટાભાગના પ્રવાસન સ્થળો પર્યટકોની પહેલી પસંદ બની રહેતા હોય છે.

રાત્રીના 11 વાગ્યા બાદ કર્ફ્યુનો કડક અમલ કરવાના આદેશો જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રવાસીઓએ દિવસે કરી નવા વર્ષની ઉજવણી

આજે દિવસ દરમિયાન નાગવા બીચ, દીવનો કિલ્લો સહિત તમામ પર્યટન સ્થળો પર પર્યટકોની હાજરી જોવા મળતી હતી. રાત્રીના સમયે નવા વર્ષના આગમન અને તેની ઉજવણી થઈ શકે તેમ ન હોવાને કારણે પ્રવાસીઓએ આજે દિવસ દરમિયાન સંઘ પ્રદેશ દીવમાં નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ કરીને પોતાની જાતને હળવી ફૂલ કરી હતી.

