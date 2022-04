ગાંધીનગરઃ ગુરુવારે 14મી ગુજરાત વિધાનસભાના 10મા સત્રનો છેલ્લો દિવસ (Gujarat Assembly 2022) હતો. વિધાનસભા ગૃહમાં સવારે પ્રથમ એક કલાક 10.30થી 11.30 વાગ્યા સુધી પ્રશ્નોત્તરી યોજાઈ હતી.

15 મિનીટ મુલતવી રહ્યું હતું ગૃહ- વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન (Question Hour in Budget Session) નર્મદા અને કલ્પસર યોજના બાબતે પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે અનેક મુદ્દે માથાકૂટ (Controversy on Narmada and Kalpsar scheme in the Legislative Assembly) થઈ હતી. તેમ જ ગરમાગરમી પણ સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ 15 મિનિટ સુધી વિધાનસભા ગૃહ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું.

ખાનગી યુનિવર્સિટી બિલ સર્વાનુમતે પસાર - સત્રના છેલ્લા દિવસે (Last day of Gujarat Legislative Assembly budget session) ખાનગી યુનિવર્સિટી બિલ (Private University Bill) પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ઓછામાં ઓછી 4 કલાક સુધી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બાદ ખાનગી યુનિવર્સિટી બિલ વિધાનસભા ગૃહમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના તમામ સભ્યોએ સર્વાનુમતે પસાર કર્યું હતું. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન 3 જેટલા સભ્યોએ અધ્યક્ષ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી.

બહુમતીના જોરે પસાર થયું ઢોર નિયંત્રણ બિલ - ગુજરાત વિધાનસભા હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ અને ભાજપ પક્ષની લાગણીથી રાજ્ય સરકારે ઢોર નિયંત્રણ બિલ (Cattle control bill) લાગુ કરવા માટે બિલ પસાર કર્યું હતું. તેમાંકોંગ્રેસના અનેક વિરોધ બાદ વિધાનસભા ગૃહમાં સર્વાનુમતે નહીં, પરંતુ બહુમતીના જોરે નિયંત્રણ બિલ (Cattle control bill) પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.