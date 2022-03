ગાંધીનગરઃ વિધાનસભામાં (Gujarat Assembly 2022)કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ શિક્ષણપ્રધાન જીતુ વાઘાણીને રાજ્યમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઓરડાઓની (Classrooms in state government schools )અછત અંગે પૂછેલા પ્રશ્નના (Gujarat Congress Questions in Vidhansabha ) જવાબમાં (Education Minister Jitu Waghan's reply in the assembly) ચોકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. રાજ્યમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 19,128 ઓરડાઓની ઘટ છે.

14 જિલ્લાઓની શાળામાં એક પણ ઓરડો બન્યો નહીં

રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં 19,128 ઓરડાઓની ઘટ છે. વર્ષ 2020-21 માં રાજ્યમાં 972 ઓરડાઓ જ બનાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં 14 જિલ્લાઓમાં વર્ષ 2020-21 માં એકપણ ઓરડો બનાવવામાં આવેલો નથી.

છેલ્લા વર્ષોની સ્થિતિ

વર્ષ 2015માં શિક્ષણપ્રધાને ગૃહમાં માહિતી આપી હતી કે, રાજ્યમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 8,388 ઓરડાઓની ઘટ હતી. 2018 ના જવાબ પ્રમાણે 16,008 ઓરડાઓની ઘટ હતી.2021 માં 18,537 ઓરડાઓની ઘટ હતી. જ્યારે 2022 માં 19,128 ઓરડાઓની ઘટ (Classrooms in state government schools ) છે.

સૌથી વધુ આ જિલ્લાઓમાં ઘટ

રાજ્યમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં સૌથી વધુ ઘટ બનાસકાંઠા 1532, કચ્છ 885 ,ખેડા 1089 ,પંચમહાલ 1209, ભાવનગર 966 અને સાબરકાંઠા 941 જિલ્લામાં (Classrooms in state government schools )જોવા મળે છે.

