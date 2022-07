ગાંધીનગર: રાજ્યમાં(Corona cases in Gujarat) કોરોના કેસમાં હવે ધીમે ધીમે રોજ 20થી 30 કેસનો વધારો(Corona Positive Cases rise) થઇ રહ્યો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કુલ 577 જેટલા પોઝિટિવ કેસ(Corona Cases Surge in Gujarat ) સામે આવ્યા છે. આમ ગુજરાતમાં હવે કુલ એક્ટિવ કેસ 4156 થયા છે, પરંતુ વેન્ટિલેટર ઉપર 03 દર્દીને રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 4153 દર્દીઓ અત્યારે સ્ટેબલ છે. જ્યારે અત્યારસુધીમાં 10,950 મૃત્યુ નોંધાયા છે, આજે 426 દર્દીઓએ રજા આપવામાં આવી હતી. ઉપરાંત આજે વલસાડ અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં એક-એક દર્દીનુ મૃત્યુ(Careless People for Corona) નોંધાયું છે.

હોસ્પિટલ દર્દીની સંખ્યા ઓછી - રાજ્યમાં જે રીતે પોતાનો સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે. દિવસે દિવસે કે પોતાના કેસમાં પણ વધારો થઇ રહ્યો છે. રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાન(Minister of State for Health) ઋષિકેષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જેથી તે પોતાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. તેની સામે બીજી તરફ જોવા જઈએ તો હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે. આમ અત્યારે જે કોના નો નવો વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે તે ફક્ત હળવા લક્ષણ વાળો જ છે. તેમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની ફરજ પડતી નથી અને ત્રણ દિવસમાં જ સારું થઈ જાય છે.

આજે 42,880 રસીકરણ થયું - કોરોના સામે રસીકરણ પણ બહુ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. આજે 12 જુલાઇના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 42,880 નાગરિકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રિકોશન ડોઝમાં 29,009. 12થી 14 વર્ષના પ્રથમ ડોઝમાં 2665 બીજા ડોઝમાં 2373 સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આજ દિન સુધીમાં કુલ 11,19,60,279 નાગરિકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

માસ્ક કલ્ચર પણ અદૃશ્ય - અત્યારે વિશ્વભરમાં કોરોના કેસની શક્યતા ઓછી છે. ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓની સાથે સાથે કોરોનાના કેસોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે વધી રહ્યો છે. કોરોનાના કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે, છતાં આ સમયે નિયંત્રણની શક્યતા ઓછી છે. વધુમાં, બૂસ્ટર ડોઝ(Booster Dose Vaccination) માટે રસીકરણ બિનઅસરકારક છે, અગાઉની જેમ. તે જ સમયગાળામાં માસ્ક પણ અદૃશ્ય થઈ રહી હોવાનું જણાય છે. પ્રવાસીઓ માટે(Currently Tourist Guideline), જોકે, તે નિયમ હતો. હવે આવા સલામતી પગલાં(Covid 19 Gauidelines) ફરજિયાત નથી. તે એક ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પરિણમે છે.