ભાવનગર- ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાની (Monsoon Bhavnagar 2022) વહેલી એન્ટ્રી થઈ છે ત્યારે પ્રથમ બાદ બીજા રાઉન્ડમાં જિલ્લામાં નદીઓમાં નવા નીરથી ખેડૂતો અને ગામડાના લોકોમાં હર્ષોલ્લાસ છવાઈ ગયો છે. નવા નીરના વધામણા (New water inflow into rivers ) પણ કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લાનો ક્યાં કેટલો કુલ વરસાદ (Rain in Bhavnagar) અને વાવણી વિશે જાણીએ.

નદીઓમાં નવા નીરના વધામણાં કરી જગતનો તાત ખુશખુશાલ

જિલ્લાની ધરા ઠરી તો નદીઓમાં નવા નીર -ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાની પધરામણી વહેલા (Monsoon Bhavnagar 2022) થઈ હતી. જિલ્લામાં પ્રથમ બાદ બીજા રાઉન્ડમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસતા (Rain in Bhavnagar) વાવણીની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે. બીજા રાઉન્ડમાં પાલીતાણા,જેસર અને ભાવનગર,મહુવામાં મેઘમહેર થઈ હતી. નદીઓમાં નવા નીરના વધામણા ગામ લોકોએ નિહાળીને કર્યા હતા. કોરી પડેલી નદીમાં પાણી વહેતું થતાં જોઈ ખેડૂતો અને ગામ લોકોમાં આનંદ (New water inflow into rivers ) છવાઈ ગયો હતો. કોટામુઈ જેસર તાલુકાના ગામના સીમની નદીમાં વહેતુ પાણી આકર્ષિત કરે છે.

ભાવનગર ચોમાસુ 2022

ક્યાં કેટલો વરસાદ સીઝનના બીજા રાઉન્ડમાં - ભાવનગર (Monsoon Bhavnagar 2022) શહેર અને જિલ્લાની વાત કરીએ તો અતિશય 44 ડીગ્રી તાપમાન જિલ્લાવાસીઓએ સહન કર્યા બાદ મેઘરાજાની મહેરથી(Rain in Bhavnagar) ઠંડક જરૂર પ્રસરી ગઈ છે. જિલ્લામાં હાલ જોઈએ તો આ પ્રમાણે નીચે મુજબ વરસાદ નોંધાયો છે.

તાલુકો 30 વર્ષના નોંધાયેલા વરસાદની ટકાવારી વરસાદ (MM માં) જોઇએ તો-

ગારીયાધાર 472 15

પાલીતાણા 610 32

ભાવનગર 739 45

ઘોઘા 629 21

સિહોર 621 10

વલભીપુર 625 11

ઉમરાળા 587 49

જેસર 668 30

તળાજા 580 18

મહુવા 647 23

ઉપરોક્ત મુજબ જોવા જઈએ તો સૌથી વધુ વરસાદ (Rain in Bhavnagar) ઉમરાળા અને ભાવનગર તાલુકામાં સીઝનના બીજા રાઉન્ડમાં (Monsoon Bhavnagar 2022) નોંધાયો છે. જરૂરિયાત અંદાજ પ્રમાણે દરેક તાલુકાને ખેતી પ્રમાણે 500 MM થી વધારે રહી છે.