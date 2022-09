અમદાવાદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પકડમાં દેખાતા આરોપીના નામ છે સુલતાન વાઘેલા અને ધર્મેશ વાલેરા. બંને આરોપીએ તેના સાગરીતો સાથે મળીને ગોમતીપુરમાં આવેલ ગજરા કોલોનીમાં રહેતા હિતેશ વાઘેલા નામના વ્યક્તિ પર રિવોલ્વરથી ફાયરિંગ કર્યું હતું. જ્યારે હિતેશ વાઘેલા સાથેના જીતેન્દ્ર ચાવડાને છરી મારીને આ તમામ આરોપી નાસી છૂટ્યાં હતાં. જેમાં સારવાર દરમિયાન હિતેશ વાઘેલા નામના વ્યક્તિનું મોત( Hitesh Vaghela murder case in Ahmedabad ) થયું હતું જેના પગલે બનાવ હત્યાના કેસમાં ( Two accused arrested in Hitesh Vaghela murder case in Ahmedabad ) પરિણમ્યો હતો.

પત્ની સાથેના આડા સંબંધની તકરાર ગોમતીપુરમાં આવેલ ગજરા કોલોનીમાં રહેતા સુલતાન વાઘેલાની પત્નીને હિતેશ વાઘેલાના મિત્ર ભાવેશ પરમાર નામના વ્યક્તિ સાથે આડા સંબંધ હતાં. જેના કારણે અગાઉ પણ આ જ વાતને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ત્યારે પત્ની સાથે આડા સંબંધ રાખનારને પાઠ ભણાવવા માટે આરોપી સુલતાન સુરેન્દ્રનગરથી હથિયાર લઇ આવ્યો હતો.

હત્યા કરવા ફાયરિંગ આરોપી હથિયાર સાથે ગજરા કોલોની પાસે જઈને ભાવેશ પરમારના મિત્રો સાથે ઝઘડો કરીને ફાયરિંગ ( Firing to kill )કર્યું હતું અને ફાયરિંગ બાદ સુલતાન વાઘેલા, ધર્મેશ વાલેરા નાસી છૂટ્યા હતાં. જોકે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ ટીમો ગોઠવીને આ બંને આરોપીને ( Two accused arrested in Hitesh Vaghela murder case )નાના ચીલોડા વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપી પાસેથી અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હથિયાર અને ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ ગાડી સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે

