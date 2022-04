અમદાવાદઃ સુપ્રીમ કોર્ટે સાબરમતીમાં ગાંધી આશ્રમની પુનઃવિકાસ યોજનાનો કેસ (Sabarmati Ashram Redevelopment Scheme Case) ફરીથી ખોલ્યો છે. ગુજરાત સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી ઝટકો (Supreme Court on Sabarmati Ashram) લાગ્યો છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીની (Tushar Gandhi's petition in Supreme Court ) આ યોજના વિરુદ્ધની અરજી પર ફરીથી સુનાવણી થશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ હવે તેની નવેસરથી સુનાવણી કરશે. રિડેવલપમેન્ટ પ્લાન સામેની અરજીને ફગાવી દેવાના હાઈકોર્ટના 2021ના નિર્ણયને રદ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે (Supreme Court on Sabarmati Ashram) હાઈકોર્ટને આ મામલે ફરી સુનાવણી કરવા જણાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકારનો પક્ષ સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો આપવો જોઈએ.

આ પણ વાંચો- Hijab Controversy: મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડની જાહેરાત, કોર્ટના નિર્ણય વિરુદ્ધ જશે સુપ્રીમ કોર્ટ

હાઈકોર્ટે આ મામલે સરકાર પાસેથી માગી હતી એફિડેવિટ - જસ્ટિસ ડી. વાય. ચંદ્રચૂડ અને જસ્ટિસ સૂર્યકાન્તની બેન્ચે આ અંગે સુનાવણી કરી હતી. બેન્ચે કહ્યું હતું કે, તેમનું માનવું છે કે, હાઈકોર્ટે આ મામલે ગુજરાત સરકાર પાસેથી એફિડેવિટ પણ માગ્યું નથી. તેથી આ મામલો ફરીથી ખોલવો (Supreme Court on Sabarmati Ashram) જોઈએ. હાઈકોર્ટે આ મામલે ફરી સુનાવણી કરવી જોઈએ અને પક્ષકારોને સાંભળવા જોઈએ. અમે આ બાબતની યોગ્યતા પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા નથી.

હાઈકોર્ટે જલ્દી સુનાવણી કરી ચૂકાદો આપવો જોઈએ - સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે આ મામલે જલ્દી સુનાવણી કરીને ચૂકાદો આપવો જોઈએ. સુનાવણી દરમિયાન સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, અમે 2 અઠવાડિયામાં જવાબ દાખલ કરીશું. ગુજરાત હાઈકોર્ટને (Supreme Court on Sabarmati Ashram) આ અરજીને ફાસ્ટ ટ્રેક કરવા માટે કહેવામાં આવે. ત્યાં સુધી પુનઃવિકાસ અટકાવવો જોઈએ. તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે હું HCને વિનંતી કરીશ કે તે પ્રાથમિકતાના ધોરણે લે.

આ પણ વાંચો- ક્યારેય કલ્પના નહોતી, 'નૈતિકતા'નું ધોરણ આટલું નીચું જઈ શકે ? : સુપ્રીમ કોર્ટ

ટ્રસ્ટીઓની સુનાવણીની જરૂર હોવાની અરજદારની રજૂઆત - અરજદાર ઈન્દિરા જયસિંહે કહ્યું હતું કે, ટ્રસ્ટીઓની સુનાવણીની જરૂર છે. કારણ કે, આ મામલો ટ્રસ્ટના આદેશ હેઠળ આવે છે. યોગ્યતા અને ખામીઓના આધારે તમને સંબોધતા નથી. મહાત્મા ગાંધીજીના વારસાને (Sabarmati Ashram Redevelopment Scheme Case) આજના સમયમાં જીવંત રાખવો એ ટ્રસ્ટનો આદેશ છે. ગુજરાત સરકારે કહ્યું કે, સરકાર ટ્રસ્ટના અસ્તિત્વ પ્રત્યે સંપૂર્ણ રીતે સભાન છે, પરંતુ HCને તે વિનંતી સાંભળવા દો. ખરેખર મહાત્મા ગાંધીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધી (Tushar Gandhi's petition in Supreme Court) ગુજરાત સરકારના નિર્ણય વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યા છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે વહેલી સુનાવણીની માગ - સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે વહેલી સુનાવણીની માગ પણ કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ ટૂંક સમયમાં સુનાવણી કરવા સંમત થઈ હતી. તુષાર ગાંધીએ (Tushar Gandhi's petition in Supreme Court) ગુજરાત હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો છે. હાઈકોર્ટે 25 નવેમ્બર 2021ના રોજ તુષારની અરજી ફગાવી દીધી હતી. તુષાર કહે છે કે, આ પ્રોજેક્ટ સાબરમતી આશ્રમની ભૌતિક રચનાને (Sabarmati Ashram Redevelopment Scheme Case) બદલી નાખશે અને તેની પ્રાચીન સાદગીને બગાડશે.