અમદાવાદ વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી મંગળવારે 2,000 કરોડ રૂપિયાનું એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું (Drugs seized from vadodara and bharuch) હતું. ત્યારે આ મામલે ગુજરાત ATSએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજી મહત્વના ખૂલાસા કર્યા (Gujarat ATS on Drugs Case) હતા. ATSએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત સિટીના ભાવેશ રોજિયાની બાતમીના આધારે અમે દરોડા પાડ્યા હતા. આરોપી મહેશ વૈષ્ણવ અને પીયૂષ પટેલને સાથે લઈને ફેક્ટરીમાં દરોડા પાડતાં 225 કિલો ડ્રગ્સ સીઝ કરવામાં આવ્યું હતું.

2 રાજ્યોમાં મોકલવામાં આવતું હતું ડ્રગ્સ આ ડ્રગ્સનો જથ્થો મુંબઈ અને રાજસ્થાનમાં મોકલવામાં આવતો (Drugs seized from vadodara and bharuch) હતો. તો આ ઑપરેશન માટે ભરૂચ, ગીરસોમનાથ, સુરત અને અન્ય SOGની ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી (Gujarat ATS on Drugs Case) હતી. જોકે, 15 કિલો જેટલો માલ અલગ અલગ જગ્યાએ વહેંચી પણ દેવાયો છે.