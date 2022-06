અમદાવાદ: જો તમે તમારા સોશિયલ મીડિયા પર ગમે તે પોસ્ટ મૂકતા હોવ કે કોઈની પોસ્ટ શેર કરતા હોવ તો ચેતી જજો. રાજ્યના મહાનગર અમદાવાદમાંથી (Ahmedabad Cyber Crime Unit) એક ચેતવણી રૂપી કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં એક યુવાને રાંચી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં થયેલી હિંસા (Violence In UP And Ranchi) મામલે ઉશ્કેરણીજનક (Provocation Post On Social Media) પોસ્ટ મૂકી હતી. એટલું જ નહીં વોટ્સએપના ગ્રૂપમાં પણ આ અંગે પોસ્ટ કરી હતી.

આ પણ વાંચો: મૈત્રી કરાર મામલે માથાકૂટ, પૂર્વ પતિ સહિત બે આરોપીઓની ધરપકડ

યુવાનની ધરપકડ: સાયબર ક્રાઈમ અમદાવાદની ટીમે એક ઓબઝર્વેશન અંતર્ગત (Social Media Surveillance) એક યુવાનની ધરપકડ કરી લીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પર જ્ઞાતિ વિશે ભડકાવું અને કોમવાદ ફેલાવતા મેસેજ કરતા ઈસમને સાયબર ક્રાઇમ એ પકડી પડ્યો છે.

આ પણ વાંચો: દિલ્હીની જામા મસ્જિદ પર પ્રદર્શન મામલે બે આરોપીઓની ધરપકડ, 153Aની લગાવાઈ કલમ

નુપુર શર્મા ક્નેક્શન: મોહમ્મદ પયગંબર અંગેની અપમાનજનક ટિપ્પણીને લઈને નૂપુર શર્માનો ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યમાં વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એવામાં આ યુવાને બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. અમદાવાદ શહેરના રખિયાલ વિસ્તારમાં રહેતા ઇરશાહ મોહંમદ અંસારીએ રાંચી અને ઉત્તરપ્રદેશમાં ચાલતા વિરોધ મુદ્દે પોસ્ટ કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા-ફેસબુક- whatsapp ના માધ્યમથી મુસ્લિમ સમુદાયમાં ઉશ્કેરણીજનક મેસેજ લખીને વિસ્તારમાં અરાજકતા ફેલાવવાની કોશિશ કરી હતી. આ અંગેની સમગ્ર માહિતી અમદાવાદ સાઇબર ક્રાઇમને મળતા ઈરશાહ અંસારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.