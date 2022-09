અમદાવાદ તાતા ગ્રુપના પૂર્વ ચેરમેન અને ઉદ્યોગપતિ સાયરસ મિસ્ત્રીનું માર્ગ અકસ્માતમાં મોત થયાની ઘટના સંદર્ભમાં બોધપાઠ લઇને હવે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે કારમાં પાછળની સીટ પર બેઠેલા પેસેન્જર માટે સીટ બેલ્ટ બાંધવો ફરજિયાત બનાવ્યો છે. જે સંદર્ભમાં આગામી ત્રણ દિવસ ટ્રાફિક પોલીસ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ખાસ ઝુંબેશ ( Car Back Seatbelt Campaign of Ahmedabad Traffic Police ) ચલાવીને લોકોને સમજાવટની સાથે ટ્રાફિકના નિયમના ભંગની કાર્યવાહી પણ કરશે. પાછલી સીટ પર સીટબેલ્ટ માટે અવેરનેસ હવે જરુરી હોવાનું જણાવાયું છે.

પાછળની સીટ પર પણ સીટ બેલ્ટ પહેરવો પડશે ઉદ્યોગપતિ સાયરસ મિસ્ત્રીએ પાછળની સીટ પર બેસતા સમયે સીટ બેલ્ટ ન પહેરતા પાલઘર પાસે માર્ગ અકસ્માતમાં તેમનું મોત નીપજ્યું હતુ. અકસ્માતની આ ઘટના બાદ કેન્દ્રીયપ્રધાન નિતીન ગડકરીએ પણ કહ્યું હતું કે પાછળની સીટ પર બેસતા પેસેન્જર માટે પણ સીટ બેલ્ટ બાંધવો ફરજિયાત બનશે. જે અનુસંધાનમાં અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય ( Car Seatbelt drive for public awareness in Ahmedabad ) લેવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત આગામી ત્રણ દિવસ સમગ્ર શહેરમાં કારની પાછળની સીટ પર બેસતા પેસેન્જરોને ફરજિયાત સીટ બેલ્ટ પહેરવા અંગેની ડ્રાઇવ (Rear seat Seatbelt awareness Drive) યોજવામાં આવશે. આ સાથે નિયમનો ભંગ કરનાર વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી ( Car Back Seatbelt Campaign of Ahmedabad Traffic Police ) કરવામાં આવશે.

ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ખાસ ઝુંબેશ આ અંગે ટ્રાફિક જેસીપી મયંકસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતની ઘટનાઓમાં કાર સલામતી જોઇએ તો પાછળ બેસતા પેસેન્જર સીટ બેસ્ટ ન બાંધતા અનેકવાર મૃત્યુથી ( Car Safety in Accident incidents) લઇને ગંભીર ઇજાઓ સુધીની ઘટનાઓ બને છે. તેને નિયંત્રણમાં લેવા માટે આ ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવશે. જેમાં દંડની વસૂલાતનો કોઇ ટાર્ગેટ નથી અપાયો પરંતુ લોકોમાં જાગૃતતા આવે પોલીસની ( Car Back Seatbelt Campaign of Ahmedabad Traffic Police ) પ્રાથમિકતા છે.