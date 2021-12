અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આગામી 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં 100 ટકા લક્ષ્યાંક (vaccination in ahmedabad) મેળવવા રઘવાયું જો બન્યું છે તો તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ ઓમિક્રોન જ છે. ત્યારે અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા વધુને વધુ લોકો વેક્સિન લઈ લે તે માટે નવી સ્કીમ (AMC Vaccination Scheme) લાવી હતી, જેમાં કોરોના વેક્સિન લેનારા લકી ડ્રો વિજેતાને આઇફોન આપ્યો છે. અગાઉ મનપા દ્વારા સ્માર્ટ ફોન અને ઓઇલ પાઉચનું વિતરણ કરાયું હતું, ત્યારે વધુ એક સ્કીમમાં ડ્રો (lucky draw winner in amc vaccination scheme) કરતા બહેરામપુરા વિસ્તારમાં રહેતા મજૂરી કામ કરતા વ્યક્તિને આઈફોન ગિફ્ટમાં મળ્યો હતો.

ઓમિક્રોન વેરિયન્ટે સરકારની ઊંઘ ઊડાડી

કોરોનાની બીજી લહેર (corona second wave in gujarat) બાદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ લોકો માટે તબક્કાવાર વેક્સિનેશનની (vaccination in gujarat) પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોને સરકારની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેર અમદાવાદમાં પણ લોકો કોરોનાની રસી લે તે માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે પ્રથમ ડોઝ (corona vaccine first dose gujarat) તો મોટેભાગે તમામ લોકોએ લઈ લીધો છે, પરંતુ કેટલાક લોકોએ બીજો ડોઝ (corona vaccine second dose gujarat) લેવા માટે હજુ પણ ક્યાંક આળસ કરી છે જે ચિંતાનો વિષય જરૂરથી છે.

રસીકરણ વધારવા આઈફોન જીતાડવાની યોજના

બીજા ડોઝના રસીકરણને વેગ મળે તે માટે હવે આઈફોન જીતાડવાની યોજના બનાવવામાં આવી હતી.

AMC દ્વારા બીજો ડોઝ લેનારાઓ માટે રસપ્રદ ઓફર આપવામાં આવી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કોરોના વેક્સિનના બીજા ડોઝના રસીકરણને વેગ મળે તે માટે હવે આઈફોન જીતાડવાની યોજના બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગે (health department amc) લકી ડ્રો કર્યો હતો. બહેરામપુરા અહેમદ કસાઈની ચાલીમાં રહેતા અને APMCમાં મજૂરીકામ કરતા કિશનભાઈ મફાભાઈ મકવાણાએ રેફરલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા હતા, જેમાં કોર્પોરેશન દ્વારા ડ્રો કરવામાં આવતા તેઓનું નામ ખુલ્યું હતું અને 70 હજારનો આઈફોન લાગ્યો હતો. ડ્રોમાં આઇફોન લાગતા મજૂરીકામ કરતા પરિવારમાં ખુશી છવાઈ ગઈ છે.

AMCની ઓફર

અમદાવાદીઓ ઝડપથી વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લે તે માટે એક લકી ડ્રો રાખવામાં આવ્યો હતો. 1 ડિસેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર સુધી જે કોઈ નાગરિકોઓએ કોરોના વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લીધો હશે તેવા તમામ નાગરિકો આ લકી ડ્રોમાં ભાગ લઈ શકશે. પસંદગી પામનારા એક વ્યક્તિને 70 હજારની કિંમતનો આઈફોન આપવાની વાત કરી હતી, જે ઓફરને કોર્પોરેશન ભૂલી ગઈ હતી, પરંતુ મીડિયામાં અહેવાલ આવતા આરોગ્ય વિભાગને લકી ડ્રો (amc lucky draw winner) કરવાનું યાદ આવ્યું અને જેને લઈ લકી ડ્રો કરી કિશનભાઈ મફાભાઈ મકવાણાને આઈફોન આપ્યો હતો.

AMCના સત્તાવાળાઓમાં પણ ઓમિક્રોનનો ફફડાટ

જો કે ઓમિક્રોન શહેરમાં હાહાકાર ફેલાવશે કે કેમ તે અંગે તબીબી જગત એકમત નથી. મોટા ભાગના તબીબો ઓમિક્રોન સામે વેક્સિનના ડબલ ડોઝને એકમાત્ર અસરકારક માને છે. તો બીજી તરફ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સત્તાવાળાઓમાં પણ ભીતરથી ઓમિક્રોનનો ફફડાટ તો છે જ, એટલે આગામી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધીમાં બાકીના 6 લાખ લોકોને વેક્સિનનો સેકન્ડ ડોઝ આપી દેવા કમર કસી છે.

31 ડિસેમ્બર સુધીમાં 100% લક્ષ્યાંક મેળવવા AMC તંત્ર રઘવાયું

વેક્સિનેશન મહાઅભિયાનને પ્રોત્સાહન આપવા AMC સત્તાવાળાઓએ વેક્સિનનો સેકન્ડ ડોઝ લેનારા નાગરિકોનો ડ્રો કરીને વિજેતાને ખાસ આઇફોન ભેટ આપ્યો છે. તો બીજી તરફ નાગરિકો પર વધુ પ્રતિબંધ મુકાયા છે. નાગરિકો પર વધુ ને વધુ પ્રતિબંધ મૂકીને સેકન્ડ ડોઝમાં તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં 100 ટકા લક્ષ્યાંક મેળવવા તંત્ર થોડુંક રઘવાયું બન્યું છે. તો તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ ઓમિક્રોન જ છે.

શરુઆતમાં ફ્રોડ લાગ્યું, પરંતુ AMCના અધિકારી ઘરે આવ્યા ત્યારે થયો વિશ્વાસ

કિશન મકવાણાએ કહ્યું કે, કોરોનાની રસીનો બીજો ડોઝ લેવાથી આઈફોન મોબાઈલ ગિફ્ટ લાગ્યો છે તે મને વિશ્વાસમાં આવ્યું નહોતું.

આઈફોન ગિફ્ટમાં મેળવનારા કિશન મકવાણાએ કહ્યું કે, કોરોનાની રસીનો બીજો ડોઝ લેવાથી આઈફોન મોબાઈલ ગિફ્ટ લાગ્યો છે તે મને વિશ્વાસમાં આવ્યું નહોતું. મને લાગ્યું ફ્રોડ કંપની મને ફોન કરીને છેતરપિંડી કરવાના ફિરાકમાં છે, જેથી મેં ફોન ઉપાડવાનું બંધ કરી દીધું હતું. દિવસમાં 4થી 5 વખત અલગ-અલગ નંબરોથી ફોન આવતા અંતે હું ફોન સ્વિચ ઑફ પણ કરી દેતો હતો. જો કે કોર્પોરેશન દ્વારા વેક્સિન લેતા સમયે આધારલિંક કરવામાં આવે છે, જેનાથી ઘરનું સરનામું શોધવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમના ઘરે જઈ તેમને વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લેવાથી આઈફોન ડ્રોમાં લાગ્યો છે તેની પુષ્ટિ કરી આપી હતી. જો કે મહત્વનું છે કે કિશને આઈફોન લેવાની લાલચે નહીં, પરંતુ કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા માટે થઈને બંન્ને ડોઝ લીધા હતા. કિશને વેક્સિન ન લીધી હોય તેમને વેક્સિન લેવાનો અનુરોધ કર્યો છે.

