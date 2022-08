અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક હિટ એન્ડ રનની ઘટના (hit and run case) સામે આવી છે. જેમાં વૈભવી કારના ચાલકે બેફામ રીતે ગાડી ચલાવી એક નિર્દોષ બાઈક ચાલકને અડફેટે લીધો હતો. એટલે ન અટકતા 100 મીટર સુધી ઢસડી બાઈક ચાલકને મૃત્યુ નીપજાવ્યુું હતું. આ ઘટનાને લઈને ટ્રાફિક પોલીસે કારચાલક સામે (accident case in Ahmedabad) ગુનો દાખલ કરી તેને ઝડપી લેવા કવાયત હાથ ધરી છે.

બેફામ કાર ચાલકે યુવાનને અડફેટે લઈને 100 મીટર સુધી ઢસડી ગયો

શું હતી ઘટના સુભાષબ્રિજ સર્કલ પાસે ગુરુવારે મોડી રાત્રે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી. 58 વર્ષીય મનોહર ગાયકવાડ દ્વારા આ મામલે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ વિશાલા હોટલમાં કેશિયર તરીકે કામ કરતા તેઓને દિકરો યશ ગાયકવાડ રાતના સમયે નોકરીએથી છૂટી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. જે સમયે ચીમનલાલ બ્રિજ નજીક એક કાર ચાલકે બેદરકારીપૂર્વક ગાડી ચલાવી યશ ગાયકવાડને અડફેટે લીધો હતો. અડફેટે લીધા બાદ આશરે 100 મીટર સુધી (Ahmedabad hit and run case) યુવકને ઢસડી જઈ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. અકસ્માત સર્જનાર કારચાલક આ ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો. જોકે ઓડી ગાડીનો નંબર મળી આવતા કારમાલિકની ઓળખ થઈ હતી.

પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો અકસ્માત સર્જનાર ઓડી કારનો નંબર GJ-01-RP- 0774 હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાના CCTV પણ સામે આવ્યા હતા. જેમાં ઓડી કારના ચાલક દ્વારા યુવકને ઢસડીને લઈ જવામાં આવતો સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો. આ મામલે ટ્રાફિક પોલીસે તપાસ કરતા રોહન શાહ નામના વેપારીની હોવાનું ખુલ્યું હતું. જેથી તેઓની પુછપરછમાં સામે આવ્યું કે, ગત રાત્રે તેઓ દિલ્હીથી અમદાવાદ આવ્યા હતા. જ્યાં તેઓનો ડ્રાઈવર નિજેશ રાવત ગાડી લઈને તેઓને પીકઅપ કરવા આવ્યો હતો. ગાડીમાં આગળના ભાગે નુકસાન અંગે ડ્રાઈવરને પૂછતા તેણે ગાડી આગળ શ્વાન આવી ગયો હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે અકસ્માતના કારણે ગાડી એરપોર્ટ પાસે બંધ પડી જતા ગાડીના માલિક રીક્ષામાં ઘરે પરત ફર્યા હતા. આ ઘટના અંગે એલ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ તેજ છે.

અગાઉ પણ ઘટના જોકે આ ઘટના બાદ કાર ચાલક નિજેશ રાવત ફરાર થઈ જતા પોલીસે તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે. મહત્વનું છે કે અમદાવાદમાં અગાઉ પણ અનેક હિટ એન્ડ રનની ઘટનાઓ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ છે. તેવામાં આ અકસ્માત અત્યાર સુધીનો સૌથી ચોંકાવનારો હોવાથી અકસ્માત સર્જનાર ઝડપાયા બાદ સમગ્ર મામલે અનેક ખુલાસાઓ સામે આવે તેમ છે.