અમદાવાદ : રાજ્યમાં એકબાજુ લમ્પી રોગ પશુઓમાં ભારે સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ગાયોને લઈને અમદાવાદ કોર્પોરેશનની બેદરકારીથી સામે આવી છે. સરખેજ - બાકરોલ હાઇવે પર આવેલ કોર્પોરેશન સંચાલિત પાંજરાપોળમાં લગભગ 20 જેટલી (Cow Death in Ahmedabad) ગાયોના મૃત્યુ થયા છે. પાંજરાપોળમાં ગાયોની યોગ્ય સારસંભાળ કરવામાં આવતી ન હોવાથી ગાયોના મૃત્યુ થયા છે તેવો આરોપ ગોપાલકો લગાવી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ આટલી મોટી સંખ્યામાં ગાયોના મૃત્યુ થતા કોર્પોરેશન કામગીરી ઉપર પણ અનેક સવાલો ઉભા થઇ રહ્યા છે.

20 ગાયોના મૃત્યુ નિપજતા AAPના BJP પર પ્રહાર

આ પણ વાંચો : વલસાડ જોરાવાસણ સ્ટેશન નજીકમાં ગૂડ્સ ટ્રેન અડફટે 11 ગાયોના કરુણ મૃત્યુ, ત્રણ ને ઈજાઓ

પૂરતા ખોરાક ન મળતા ગાયો મૃત્યુ થયા - મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત પાંજરાપોળમાં યોગ્ય જાળવણીના (Death of Cows in Sarkhej) અભાવે અને પૂરતો ખોરાક મળતો ન હોવાથી ગાય કાદવ કીચડમાં રહેતા 20 જેટલી ગાય મૃત્યુ પામી છે. મૃત્યુ પામેલી ગાયના શબના નિકાલ માટે કોર્પોરેશનની (Negligence of AMC) તંત્ર હાલમાં કામે લાગ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કેે, ગાયોને પુરતો ખોરાક કે સંભાળણીમાં બેદરકારીના હિસાબે દુઃખ ઘટના ઘટી હોય તેવું ચોક્કસપણે કહી શકાય છે.

આ પણ વાંચો : ગાય, બાળક અને માતાનું વાત્સલ્ય, એક જ તસવીરમાં અનેક ગણો પ્રેમ, VIDEO

ભાજપ સરકાર ગાયોને ઘાસચારો આપવામાં નિષ્ફળ - આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈશુદાન ગઢવીએ આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ સરકાર ગાયોને ઘાસચારો આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ભાજપ સરકાર ગાયોના નામ પર મત માગ્યા છે. પરંતુ ભાજપ સરકાર ગાયોની રક્ષા કરી શક્યા નથી. ભાજપને (AAP Attacks BJP) માત્ર મત લેવામાં રસ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, એક તરફ ગાયોમાં લમ્પી નામનો રોગ ફેલાય રહ્યો છે. ત્યારે બીજી તરફ આ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવતા ચોક્કસપણે તંત્ર પર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.