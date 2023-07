હૈદરાબાદ: જો IT કંપનીઓમાં રસ હોય, તો તમે સંબંધિત ઇન્ડેક્સ ફંડ્સમાં રોકાણની તકો શોધી શકો છો. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે 'એક્સિસ નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ ફંડ' નામની નવી સ્કીમ શરૂ કરી છે. તે ઓપન એન્ડેડ ઈન્ડેક્સ ફંડ છે. નિફ્ટી IT TRI ઇન્ડેક્સને આ યોજનાની કામગીરીના માપદંડ તરીકે લેવામાં આવે છે. હિતેશ દાસ આ ફંડનું સંચાલન કરે છે.

ઉંચો નફો મેળવવાનું લક્ષ્ય: NFO (નવી ફંડ ઓફર)ની અંતિમ તારીખ આવતા મહિનાની 11મી છે. NFOમાં લઘુત્તમ રૂપિયા 5,000નું રોકાણ જરૂરી છે. આ યોજનાની મુખ્ય વ્યૂહરચના નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સ જેવી જ આઈટી કંપનીઓનો પોર્ટફોલિયો બનાવવાની છે. તેથી તેણે ઉંચો નફો મેળવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. આપણા દેશની IT કંપનીઓ વૈશ્વિક બજારમાં તેમનો હિસ્સો વધારી રહી છે.

પાછલા દોઢ વર્ષમાં: આપણા દેશમાંથી IT નિકાસમાં વૃદ્ધિ વિશ્વભરમાં IT સેવા ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરતાં વધુ છે. આપણા દેશમાંથી વાર્ષિક IT નિકાસ 19,500 કરોડ ડોલરના સ્તરે છે. અનુમાન મુજબ, તે 24,500 કરોડ ડોલરના સ્તરે પહોંચશે તે દિવસ દૂર નથી. પાછલા દોઢ વર્ષમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિને કારણે સ્થાનિક IT કંપનીઓની આવક વૃદ્ધિમાં ઘટાડો થયો છે અને સંબંધિત કંપનીઓના શેરના ભાવ પણ તે હદે ઘટી ગયા છે.

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા છ મહિનામાં: પરિણામે, આઇટી શેર્સ હાલમાં આકર્ષક શેરોમાં છે અને બજારના સૂત્રોનું માનવું છે કે, રોકાણકારો માટે આ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. IT કંપનીઓ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા છ મહિનામાં સારી કમાણી જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ નવી ઈન્ડેક્સ સ્કીમ લઈને આવ્યું છે. IT કંપનીઓ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા 6 મહિનામાં સારી કમાણી જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ નવી ઈન્ડેક્સ સ્કીમ લઈને આવ્યું છે.

NFOની અંતિમ તારીખ: IT સેક્ટરમાં વર્તમાન તકોને પહોંચી વળવા DSP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નવી DSP નિફ્ટી ETF સ્કીમ લાવી છે. નિફ્ટી IT TRI ઇન્ડેક્સને આ યોજનાની કામગીરીના માપદંડ તરીકે લેવામાં આવે છે. તે ઓપન એન્ડેડ ETF ક્લાસ સ્કીમ છે. NFOની અંતિમ તારીખ 3 ઓગષ્ટ છે. લઘુત્તમ રોકાણ રૂપિયા 5,000 છે.

આ વર્ષના અંત સુધીમાં: નિફ્ટી IT ઈન્ડેક્સે વર્ષ દરમિયાન 4.81 ટકા વળતર આપ્યું છે. તે જ સમયે, નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સે 21.78 ટકાનું વળતર નોંધાવ્યું હતું. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં નિરાશાજનક વધારો નોંધવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, તાજેતરના સમયમાં આઇટી સેક્ટરે કેટલીક મુશ્કેલીજનક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરંતુ સંબંધિત સૂત્રો જણાવે છે કે, આ સ્થિતિમાં ફેરફાર આવી રહ્યો છે અને આ વર્ષના અંત સુધીમાં IT સેક્ટર સારી રીતે રિકવર થઈ જશે. આને અનુરૂપ, DSP મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિફ્ટી IT ETF સ્કીમ શરૂ કરી છે.

