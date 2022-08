હૈદરાબાદ: ક્રેડિટ સ્કોર દર્શાવે છે કે, વ્યક્તિ નાણાકીય બાબતમાં કેટલી શિસ્તબદ્ધ છે. આ સ્કોર તમારા માટે જરૂર પડ્યે ઝડપી લોન મેળવવાના સાધન તરીકે કામ કરશે. આ ક્રેડિટ સ્કોર ક્યારેક ઘટી રહ્યો હોય તેવું દેખાઈ શકે છે. કયા સંજોગોમાં આ થવાની સંભાવના છે અને તે સંજોગોમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? જેમ જેમ તમે (How to maintain and build credit score) નોંધ્યું કે ક્રેડિટ સ્કોર ઘટી ગયો છે કે તરત જ રિપોર્ટ પર એક નજર નાખો.

લોનના હપ્તાની મોડી ચૂકવણી?: તમારી જાણ વગર (Within the limit) તમારા ખાતામાં કોઈ નવું દેવું ઉમેરાયું છે કે કેમ તે તપાસો, લોનના હપ્તાની મોડી ચૂકવણી? ખાતરી કરો કે ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ સંપૂર્ણ ચૂકવવામાં આવ્યું છે. કેટલીકવાર એક અથવા વધુ કારણો ક્રેડિટ સ્કોર પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. જો તમે રિપોર્ટને ધ્યાનથી જોશો તો તમે કારણો જાણી શકશો. તેમને સુધારવાથી સ્કોર ફરીથી નીચે ન જાય તેની ખાતરી કરી શકાય છે.

હપ્તાઓની મોડી ચુકવણી: સામાન્ય રીતે EMI ની મોડી ચુકવણી (Late payment of installments) અથવા લાંબા સમય સુધી તેમની અવગણના કરવાથી ક્રેડિટ સ્કોર નીચે જાય છે. એકવાર EMI સમયસર ચૂકવવામાં ન આવે.. પછી નિયમિતપણે ચૂકવણી કરીને સ્કોર સુધારી (credit score ) શકાય છે. જો તમે હંમેશા વિલંબ કરશો તો.. સ્કોર વધારવો અશક્ય છે. સમયસર ચુકવણી કરવી તમારા પર છે. આના પર ધ્યાન આપવામાં નિષ્ફળતા ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ તરફ દોરી જશે.

મર્યાદામાં: ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ હંમેશા મર્યાદામાં થવો (good credit score) જોઈએ. વધુમાં, જો તમે કાર્ડની મર્યાદાના 30 ટકાથી વધુ ઉપયોગ કરો છો.. બેંકો સમજી જશે કે તમે કુલ લોન પર આધાર રાખી રહ્યા છો. તેથી, તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદાના 30 ટકાથી વધુનો ઉપયોગ કરશો નહીં. જો 90 ટકાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્કોર પર અસર થશે. જો તમને લાગે કે, ક્રેડિટ કાર્ડના અતિશય ઉપયોગને કારણે તમારો ક્રેડિટ કાર્ડનો સ્કોર ઓછો છે, તો તરત જ ખાતરી કરો કે કાર્ડનો ઉપયોગ ગુણોત્તર 30 ટકાથી નીચે છે, જેથી સ્કોર ધીમે ધીમે સુધરશે.

બહુવિધને બદલે સિંગલ લોન લો: જો દેવાની સંખ્યા વધારે છે, તો ક્રેડિટ (Take a single loan instead of multiple ) સ્કોર ઘટશે. તેવી જ રીતે, જો તમે વધુ પ્રતિબંધો અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન લો છો જે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઘટાડશે તો દેવાની રકમ નાની હોઈ શકે છે. તેમજ કેટલાક લોકો હંમેશા બેંકો, એપ્સ અને NBFC માં લોન શોધે છે. આવા પરિબળો તેમના ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં દેખાય છે. તેથી, નાના દેવાની પતાવટ કરવી અને એક મોટું દેવું રાખવું હંમેશા સારું છે અને બિનજરૂરી લોન માટે કોઈનો સંપર્ક ન કરવો જોઈએ.

સાયબર છેતરપિંડી: ઘણા વર્ષોથી ઉપયોગમાં લેવાતા ક્રેડિટ કાર્ડને રદ કરવાથી સ્કોર પર અસ્થાયી રૂપે અસર થશે. આ તમારી ધિરાણપાત્રતામાં ઘટાડો અને તમારા ક્રેડિટ ઇતિહાસમાં જૂના કાર્ડની વિગતોના અભાવને કારણે થઈ શકે છે. તેથી, તમારું પ્રથમ ક્રેડિટ કાર્ડ રદ કરશો નહીં. આ દરમિયાન, PAN અને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોન લેનારા સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓ પણ વધી રહ્યા છે. તેથી, જો તમે જાણવા માંગતા હોવ કે આવી કોઈ છેતરપિંડી થઈ છે, તો નિયમિતપણે તમારી ક્રેડિટ રિપોર્ટ તપાસો. જો તમને અસંબંધિત ઋણ મળે, તો તમારે તેમને તરત જ બેંકો/લોન સંસ્થાઓના ધ્યાન પર લાવવા જોઈએ પછી ક્રેડિટ બ્યુરો તેમને સુધારશે. પરિણામે, સ્કોર સુધરશે, એમ બેંકબઝારના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટી કહે છે