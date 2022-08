નવી દિલ્હી Apple, Google, Amazon, Netflix અને Microsoftની ભારતીય શાખાઓના ટોચના અધિકારીઓ મંગળવારે વિરોધી સ્પર્ધાત્મક પ્રથાઓની તપાસ કરતી સંસદીય સમિતિ સમક્ષ હાજર થશે.

સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ જયંત સિંહા આ સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ છે. સંસદની નાણા અંગેની સ્થાયી સમિતિ બજારમાં સ્પર્ધાના વિવિધ પાસાઓ પર વિચારણા કરી રહી છે. કમિટી ખાસ કરીને મોટી ટેકનોલોજી કંપનીઓ પર નજર રાખી રહી છે.

જારી કરાયેલી નોટિસ લોકસભા સચિવાલય દ્વારા જારી કરાયેલી નોટિસ અનુસાર, બેઠકનો એજન્ડા છે, મોટી ટેક્નોલોજી કંપનીઓ દ્વારા સ્પર્ધા વિરોધી પ્રથાઓ પર મોટી ટેક્નોલોજી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા મૌખિક નિવેદનો. સિન્હાએ કહ્યું કે, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Netflix અને અન્ય કેટલાકની ભારતીય શાખાઓના પ્રતિનિધિઓ ડિજિટલ માર્કેટમાં સ્પર્ધાત્મક વર્તનના મુદ્દે સંસદીય સમિતિ સમક્ષ હાજર થશે.

સંસદીય સમિતિ સમક્ષ હાજર થવાનો નિર્દેશ ભાજપના નેતા અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, સમિતિએ પહેલાથી જ આ મુદ્દા પર કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI), કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય અને ભારતીય ટેક કંપનીઓ સાથે ચર્ચા કરી છે. સમિતિએ અગાઉ સ્વિગી, ઝોમેટો, ફ્લિપકાર્ટ, ઓલા, ઓયો અને ઓલ ઈન્ડિયા ગેમિંગ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓને બોલાવ્યા છે.

