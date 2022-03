હૈદરાબાદ: નાણાકીય આયોજન આપણા જીવનમાં (Planning for New Financial Year) ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે, કોઈ જાણતું નથી કે, આપણા માટે શું છે. ક્યારેય કરતાં મોડું સારું, ઊંઘમાંથી જાગીને નવા નાણાકીય વર્ષમાં નાણાકીય આયોજન (Planning for New Financial Year) શરૂ કરો. આ માટે તમારે તમારી આવક અને ખર્ચની યાદી તૈયાર કરવી પડશે. જો તમે આજ સુધી ક્યારેય યાદી લખવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી, તો તમારે તરત જ શરૂ કરવું જોઈએ.

નાણાકીય આયોજન: પહેલા તમારા ખર્ચ સાથે આયોજન (Planning for New Financial Year) શરૂ કરો. જો તમે જાણો છો કે, તમે શા માટે અને કેટલો ખર્ચ કરો છો. તો નાણાકીય શિસ્ત અપનાવવા માટે તૈયાર રહો. જો તમને ખબર હોય કે ખર્ચ ક્યાં કાપવો છે. તો બચતનો દર વધશે. એક મહિનામાં દરેક ખર્ચની ગણતરી કરો અને બિનજરૂરી ખર્ચો શું છે. તે ઓળખો અને બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ન ખર્ચવાનો મુદ્દો બનાવો. જો તમે આવક અને ખર્ચ વિશે પહેલેથી જ લખતા હોવ તો તેમને ફરીથી ધ્યાનથી જૂઓ. જો તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ બિનજરૂરી ખર્ચ હોય, તો તેને રોકવાનો પ્રયાસ કરો જેથી કરીને તમે ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે રોકાણ (Investment for future needs) કરી શકાય તેવા નાણાં બચાવી શકો.

નાણાકીય લક્ષ્યો: દરેક વ્યક્તિ નાણાકીય લક્ષ્યો (Planning for New Financial Year) હાંસલ કરવા તેની કમાણીમાંથી ચોક્કસ રકમ ફાળવે છે. તે બચત અને રોકાણના સ્વરૂપમાં છે. નવા નાણાકીય વર્ષમાં એક વાર આ લક્ષ્યોની સમીક્ષા કરો. જો નાણાકીય ઉદ્દેશ્યોમાં ફેરફારો અથવા ઉંમેરાઓ હોય, તો રોકાણ યોજનાઓ તે મુજબ બદલવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, તમે 10 વર્ષ પછી ઘર ખરીદવા માગો છો તો માસિક રોકાણની રકમ વધારવી જોઈએ. તેથી તમારે રોકાણના સંદર્ભમાં તે મુજબ તમારું બજેટ તૈયાર કરવાની જરૂર છે.

નવું રોકાણઃ જો તમે નવું રોકાણ શરૂ કરવા માગતા હોવ તો તમારે નાણાકીય વર્ષના પહેલા મહિનાથી શરૂ કરવું પડશે. જો ત્યાં પહેલાથી રોકાણ હોય તો તે એક વાર તપાસવું જોઈએ. નિયમિતપણે તપાસ કરવાથી તમે જાણશો કે, તમે કરેલું રોકાણ કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે. નબળા પ્રદર્શન ભંડોળમાંથી છૂટકારો મેળવો. આવો નિર્ણય માત્ર એવા ફંડના કિસ્સામાં જ લેવો જોઈએ જે એક વર્ષથી વધુ સમયથી યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યાં નથી.

વીમા પૉલિસી: એ નોંધવું અગત્યનું છે કે, વીમા પૉલિસી તમને મુશ્કેલ સમયમાં રક્ષણ આપી શકે છે. તેથી તરત જ આરોગ્ય અને જીવન વીમા પૉલિસી લો. જીવન વીમા પૉલિસી વાર્ષિક આવકના ઓછામાં ઓછા 10-12 ગણી હોવી જોઈએ. જેઓ પરિણીત છે અને બાળકો ધરાવે છે. તેમણે વીમાની રકમની સમીક્ષા કરવી જોઈએ. યોગ્ય રકમનો વીમો લેવો જોઈએ.

કરવેરા યોજના: નાણાકીય વર્ષના (Planning for New Financial Year) પ્રથમ મહિનાથી કર કપાત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ટેક્સનું ભારણ કેટલું રહેશે તેને ધ્યાનમાં રાખીને રોકાણ કરવું જોઈએ. નાણાકીય વર્ષના અંત સુધી રોકાણ કરી શકાતું હોવાથી છેલ્લી ઘડીની કોઈ ભૂલ થશે નહીં. આખા વર્ષ દરમિયાન નિયમિતપણે રોકાણ કરવું શક્ય છે.