હૈદરાબાદ: આપણે હવે નવા વર્ષને આવકારવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. તે જ સમયે આપણે વર્તમાન નાણાકીય વર્ષના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણા આવકવેરાના બોજને ઘટાડવાના માર્ગ (IT Tips for all) શોધવાનો સમય આવી ગયો છે. છેલ્લી ઘડીમાં ઉતાવળ કર્યા વિના ચાલો આપણે શક્ય તેટલી ઝડપથી રોકાણના (opt for tax saving schemes now) નિર્ણયો લઈએ.

કરદાતાઓ કર અને દાવાની ગણતરી કરવામાં વ્યસ્ત

મોટા ભાગના કરદાતાઓ તેમના કર અને દાવાની ગણતરી કરવામાં વ્યસ્ત હશે, જે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઈલિંગ દરમિયાન કરી શકાય છે. જ્યારે સરકાર તમારી આવક અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આવકમાંથી કર લે છે ત્યારે તે કેટલાક ફોર્મ ફાઈલ કરીને અને લોન અથવા રોકાણ પર ચોક્કસ રકમનો દાવો કરીને તે કર ઘટાડવાનો લાભ (IT Tips for all) પણ આપે છે.

મહત્તમ કર લાભનો દાવો કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમયગાળો નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં છે

દરેક પગારદાર વ્યક્તિએ તેમના એમ્પ્લોયર પાસેથી મેળવેલા પગાર પર ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે. તમારા એમ્પ્લોયર્સ તમારા પગારની રકમ પર ટેક્સ કાપવા બંધાયેલા છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડીના ટેક્સ પ્લાનિંગ માટે રાહ ન જોવી (opt for tax saving schemes now) એ હંમેશા સલાહભર્યું છે, પરંતુ હકીકતમાં વધુ લાભો માટે સમય પહેલા ટેક્સ-બચત યોજનાઓ પસંદ (Guidance on savings plan) કરો. મહત્તમ કર લાભનો દાવો કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમયગાળો નાણાકીય વર્ષની (IT Tips for all) શરૂઆતમાં છે. આ એટલા માટે છે. કારણ કે, વહેલું રોકાણ તમને વધુ નફો મેળવવામાં મદદ કરશે અને તમારો ટેક્સ બોજ (opt for tax saving schemes now) પણ ઓછો કરશે.

સમય મર્યાદા પહેલા રોકાણ ન કરો તો આવકવેરો ચૂકવવો પડી શકે છે

કર બચત: નાણાકીય વર્ષ 31 માર્ચ 2022ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. તમારી પાસે વધુ ત્રણ મહિના છે. એવું માનીને નિર્ણયો લેતી વખતે આળસ ન (Guidance on savings plan) કરો, પરંતુ દિવસો ખૂબ જ ઝડપથી પસાર થાય છે અને જો તમે સમયમર્યાદા પર અથવા તે પહેલાં રોકાણ ન કરો તો (opt for tax saving schemes now) તમને આવકવેરો ચૂકવવો પડી શકે છે.

બોજ કેટલો છે?

આપણે આપણી આવક પ્રમાણે રોકાણનું આયોજન કરવું જોઈએ. જો અમને અમારી આવકની જાણ ન હોય તો અમે સમગ્ર નાણાકીય વર્ષ માટે અમારી આવક કેટલી હશે. તે અંગે સ્પષ્ટતા માટે ઓફિસની મદદ લેવી જોઈએ. વધુમાં, કુલ કેટલો ટેક્સ ચૂકવવાપાત્ર છે? આપણે કેટલું ચૂકવ્યું છે? કેટલું બાકી છે તેની તપાસ કરો. આનાથી અમને ખ્યાલ આવશે કે, આપણે કયા વિભાગો હેઠળ કરમુક્તિ માટે (opt for tax saving schemes now) પાત્ર છીએ. તો ચાલો રોકાણની તૈયારી કરીએ.

મર્યાદામાં રહીને...

આપણે જોવાનું છે કે, કઈ કલમ હેઠળ કેટલી ટેક્સ છૂટ મળી શકે છે. કલમ 80C હેઠળ 1,50,000 રૂપિયા સુધીની મર્યાદા છે અને તે જ સમયે, અમે EPF, PPF, જીવન વીમા પોલિસીઓ, હોમ લોન, ચાઈલ્ડ ટ્યૂશન ફી, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, NSC, કિસાન વિકાસ પત્ર દર્શાવતી કરમુક્તિનો લાભ મેળવી શકીએ છીએ અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના. તેમ છતાં, જો તમે અંતર ભરવામાં અસમર્થ છો તો તમે આ રકમનું ઘણી રીતે રોકાણ કરી શકો છો. જો આ મર્યાદા પૂરી ન થાય તો તેને બદલી શકાય છે. આરોગ્ય વીમા પોલિસીના સંદર્ભમાં કલમ 80D હેઠળ મુક્તિ મળે છે. 25,000 રૂપિયા સુધીની છૂટ મળી શકે છે. માતાપિતાના નામ પર લેવામાં આવેલી પોલિસી પર અન્ય 25,000 રૂપિયા સુધીની છૂટ છે. જો તેઓ વરિષ્ઠ નાગરિકો છે તો મર્યાદા 50,000 રૂપિયા સુધીની છે. વધુમાં, મેડિકલ તપાસ માટે 5,000 રૂપિયા દર્શાવી શકાય છે. ધ્યાન રાખવાની મહત્ત્વની બાબત એ છે કે, ઉપલબ્ધ તમામ છૂટનો ઉપયોગ કરીને કરનો બોજ ઓછો કરવો.

હોમ અને એજ્યુકેશન લોન

જો આપણે આપણા બાળકો માટે એજ્યુકેશન લોન લઈએ છીએ તો આપણે તેના પર ચૂકવવામાં આવતા વ્યાજની કલમ 80 હેઠળ સંપૂર્ણ મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. જો તમે લોન પર વ્યાજ ચૂકવતા નથી તો નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં ચૂકવણી કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમને હોમ લોન પર ચૂકવવામાં આવતા વ્યાજ પર 2,00,000 રૂપિયા સુધીની છૂટ મળે છે.

લાંબા ગાળાનો મૂડી લાભ...

ધારો કે, તમે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલતા ઈક્વિટી રોકાણો વેચીને નાણાકીય વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનો નફો કરો છો. પછી તમારે તે વધારાની રકમ પર 10 ટકા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. જ્યારે તમને લાગે કે, તમે તે લાંબા ગાળાના શેર વેચીને નાણાકીય વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનો નફો કરી શકો છો અને બીજા જ દિવસે તેને ખરીદી શકો છો. આનાથી ટેક્સનો બોજ અમુક અંશે ઓછો થવાની શક્યતા છે. જો કે તે જટિલ છે, નિષ્ણાતની સલાહ લેવી વધુ સારું છે.

લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે...

માત્ર ટેક્સ બચત માટે રોકાણ કરવાનો વિચાર (opt for tax saving schemes now) યોગ્ય નથી. આપણે આપણા નાણાકીય લક્ષ્યો નક્કી કરવા પડશે અને તે મુજબ આપણા રોકાણનું આયોજન કરવું પડશે. કર બચત એ વધારાનો લાભ હોવો જોઈએ. છેલ્લે આપણે આપણા વર્તમાન રોકાણોની એક વાર સમીક્ષા કરવી જોઈએ અને પછી નવા રોકાણો વિશે વિચારવું જોઈએ.

