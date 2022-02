હૈદરાબાદઃ આજે વેલેન્ટાઈન ડે (Valentine Day 2022) છે. સાચા પ્રેમના મૂલ્ય અને હૂંફની ઉજવણી કરવા આનાથી વધુ સારો સમય કોઈ નથી. પ્રેમ સિવાય નવદંપતી માટે તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા નાણાકીય યોજના બનાવવાનો સમય છે. આ રીતે જ દંપતી સુખી જીવન જીવી શકે છે. નવા પરિણીત દંપતી માટે સ્પષ્ટ નાણાકીય આયોજન (Financial Planning for New Couples) જરૂરી છે. તેના વિશે કેટલીક ટિપ્સ તપાસો.

સાથે મળીને સપના જુઓ

દંપતી તરીકે જીવન શરૂ કર્યા પછી પ્રથમ વસ્તુ એ છે કે, એક યોજના બનાવવી. શરૂઆતમાં એકબીજાના નાણાકીય લક્ષ્યોને સમજવાનો પ્રયાસ કરો અને પછી એક સામાન્ય લક્ષ્ય સુધી પહોંચો. ત્યારબાદ શાંતિપૂર્ણ જીવન માટે એક આદર્શ નાણાકીય યોજના (Financial Planning for New Couples) શોધવાનું નક્કી કરો. જેમ આપણે 'યુવાન યુગલ' વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. તેમની પાસે લાંબા ગાળાના ધોરણે રોકાણ કરવાની તકો છે. જેમાં તેઓ ચોક્કસ સમયગાળા પછી એકસાથે રકમ મેળવી શકે છે.

સપનું સાકાર થાય

નાણાકીય સપનું અથવા ધ્યેયને સાકાર કરવા માટે દંપતીએ પોતાની વચ્ચે ચર્ચા કરવી જોઈએ. જેમ કે, તેને હાંસલ કરવા કોણે વધુ મહેનત કરવી જોઈએ. ધ્યેય માટે સમયગાળો નક્કી કરવા સિવાય તે પણ નક્કી કરવું જોઈએ કે, તે ટૂંકા ગાળાના લાભ માટે છે કે લાંબા ગાળાના. જો પતિપત્ની બંને કામ કરવાનું નક્કી કરે તો ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનું વધુ સરળ બની શકે છે. અથવા તો જો તેઓ પરસ્પર નક્કી કરે છે કે, એક કામ પર જવાનું અને ઘર બનાવનાર બનવાની બીજી યોજનાઓ છે. તો ભવિષ્યની યોજનામાં થોડા ફેરફારો કરવા પડશે. માત્ર એક ધ્યેય નક્કી કરવું પૂરતું નથી. તેના બદલે તેને પરિપૂર્ણ કરવા માટેના સમાધાન પર વિશ્વાસ કરો. દંપતીએ કમાણીમાંથી બચત શરૂ કરવી જોઈએ અને પછી ખર્ચ કરવા જોઈએ. એક કાર્યકારી સભ્ય હોવા છતાં દંપતીએ યોગ્ય સમજણ અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે સંયુક્ત રીતે તેમના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય યોજનામાં (Financial Planning for New Couples) રોકાણ એ ચાવી છે.

લોન ટાળો

જોકે, લોન લેવી એ ગુનો નથી, પરંતુ તે હેતુ સાથે થવું જોઈએ. બિનજરૂરી વસ્તુઓ ખરીદવાથી જરૂરી વસ્તુઓનું વેચાણ થઈ શકે છે. જો લોન લેવામાં આવી હોય તો પણ ઓછા વ્યાજ દર ધરાવતી લોનને પ્રાધાન્ય આપો. પ્રશંસાત્મક મૂલ્ય ધરાવતા માલ માટે લોન લો. હાઉસિંગ લોન શ્રેષ્ઠ વિકલ્પોમાંથી એક છે. સંયુક્ત રીતે હાઉસિંગ લોન મેળવવાથી વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

વીમો સર્વોપરી

કુટુંબના કમાનારાને યોગ્ય વીમા પોલિસીથી (Appropriate insurance policy) સુરક્ષિત કરવાની જરૂર છે. જો કોઈ અપ્રિય ઘટના બને તો આ પોલિસી પરિવારને આર્થિક મદદ કરશે. બાળકોના શિક્ષણ માટે પણ વીમા પોલિસી અથવા બચત યોજનાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જીવન અને આરોગ્ય વીમા પોલિસીઓ દરેક વ્યક્તિના જીવનનો ભાગ હોવી જોઈએ. યુવાન દંપતીઓને લગ્ન કર્યા પછી ફેમિલી ફ્લોટર હેલ્થ પોલિસીને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું પડશે.

સારી રીતે વિચારેલી યોજના

એક દંપતીની જેમ જેઓ એકબીજાની તાકાત બની રહેશે. રોકાણની યોજના પણ દંપતી સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ અને બંનેને નીતિની સ્પષ્ટ સમજ હોવી જરૂરી છે. રોકાણ કરતા પહેલા ઘણો વિચાર કરવો ખૂબ મદદરૂપ થશે. રોકાણમાં વિવિધ વિકલ્પો પસંદ કરો. ખોટું પગલું ભરવા કરતાં નાણાકીય નિષ્ણાતની (Financial Planning for New Couples) સલાહ લેવી વધુ સારી છે.

આવતીકાલ માટે જીવો

જીવનના એક તબક્કે લક્ષ્ય નક્કી કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેને સાકાર કરવા તમારા બધા પ્રયત્નો કરો. તમારી મહેનતનું રક્ષણ કરવા સિવાય તમારે એવી યોજનાઓ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, જે રોકાણ વૃદ્ધિમાં ફાળો આપે. તમારી ઉંમર અને જોખમનો સામનો કરવાની ક્ષમતા અહીં નિર્ણાયક છે. શરૂઆતના દિવસોમાં વધારે જોખમ હોય છે. તેથી ઊંચું વળતર આપતી સ્કીમ પસંદ કરો. જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ આપણે એવા લોકો તરફ સ્વિચ કરવાની જરૂર છે જે રોકાણને સુરક્ષિત કરે છે.

નાણાકીય આયોજન (Financial Planning for New Couples) એક પ્રવાસ જેવું છે. તે એક દિવસમાં સમાપ્ત થતું નથી. વેલેન્ટાઈન ડે પર નાણાકીય બાબતોમાં (Financial Planning for New Couples) થોડો સમય વિતાવો. ટ્રેડસ્માર્ટના સીઈઓ વિકાસ સિંઘાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં ઉદ્ભવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે માનસિક રીતે મજબૂત બનો.