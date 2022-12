નવી દિલ્હીઃ શિયાળુ સત્ર 2022માં સતત હોબાળો ચાલી રહ્યો છે. અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ચીની સૈનિકો સાથેની અથડામણને લઈને વિરોધ(TAWANG DISPUTE ISSUE CONGRESS BJP ) પક્ષો આક્રમક છે. તેઓ આ મુદ્દે સરકાર પાસે જવાબ(WINTER SESSION 2022) માંગી રહ્યા છે. આજે પણ ઘરમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. સંસદમાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથે રણનીતિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે વિપક્ષી દળોના નેતાઓએ આજે ​​સવારે 10 વાગ્યે બેઠક યોજી હતી.

સંસદમાં માસ્ક પહેરવું જરૂરી: લોકસભા અધ્યક્ષે લોકસભાના ગૃહમાં પ્રવેશતી વખતે તમામ સાંસદો, મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ માટે માસ્ક પહેરવાનું(om birla urges to wear mask to every mp ) ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આજે માસ્ક પહેર્યા વગર અંદર જતા તમામ સાંસદોને માસ્ક આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ સિવાય રાજ્યસભામાં ઘણા સાંસદો પણ માસ્ક પહેરેલા જોવા મળ્યા હતા. અધ્યક્ષે પણ માસ્ક પહેરેલ છે.

સરકાર પાસેથી જવાબ માંગતી રહેશે: સંસદના વર્તમાન શિયાળુ સત્રમાં ભવિષ્યની કાર્યવાહી નક્કી કરવા માટે કોંગ્રેસ અને અન્ય કેટલાક વિપક્ષી પક્ષોના નેતાઓએ ગુરુવારે એક બેઠક યોજી હતી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ ચીન સાથેની સરહદ મુદ્દે લોકોનો અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે. બંને ગૃહોમાં અન્ય સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉઠાવતા રહેશે અને સરકાર પાસેથી જવાબ માંગતી રહેશે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેની ચેમ્બરમાં આયોજિત બેઠકમાં ખડગે ઉપરાંત લોકસભામાં કોંગ્રેસના નેતા અધીર રંજન ચૌધરી, ડીએમકેના નેતા ટીઆર બાલુ, શિવસેનાના સંજય રાઉત અને કેટલાક અન્ય નેતાઓએ હાજરી આપી હતી.

ખડગેએ ટ્વિટ કર્યું: બેઠક બાદ ખડગેએ ટ્વિટ કર્યું, મોદી સરકાર ગૃહમાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાનો ઇનકાર કરી રહી છે, પરંતુ અમે લોકોનો અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખીશું. સમાન વિચારધારા ધરાવતા પક્ષોએ ગૃહની અંદર વ્યૂહરચના અંગે ચર્ચા કરી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બેઠકમાં નેતાઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ ચીન સાથેના તણાવ, મોંઘવારી અને અન્ય મુદ્દાઓ પર સરકાર પાસેથી જવાબ મેળવવાનું ચાલુ રાખશે. 7 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા સંસદના શિયાળુ સત્રમાં વિપક્ષી પાર્ટીઓ સતત ચીનના મુદ્દા પર ચર્ચાની માંગ કરી રહી છે. ઘણા સાંસદોએ બંને ગૃહોમાં સ્થગિત દરખાસ્તની નોટિસ પણ આપી હતી.