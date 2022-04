લોસ એન્જલસ/યુએસએ: ધ એકેડમી ઓફ મોશન પિક્ચર આર્ટસ એન્ડ સાયન્સે વિશ્વના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રખ્યાત એવોર્ડ સમારોહ ઓસ્કરની 94મી આવૃત્તિમાં (94th Oscar Awards Ceremony) હોસ્ટ ક્રિક રોક્સને 'થપ્પડ મારવા' બદલ ઓસ્કાર વિજેતા વિલ સ્મિથ (Will Smith banned for 10 years) સામે કાર્યવાહી કરી છે. એકેડેમીએ હોલીવુડ અભિનેતાને આગામી 10 વર્ષ માટે ઓસ્કારમાં હાજરી આપવા પર પ્રતિબંધ (Will Smith and chris rocks) મૂક્યો છે. એકેડમીની આ કાર્યવાહી અનુસાર, અભિનેતા ઓસ્કારના કોઈપણ સમારંભમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

એકેડેમીએ શું કહ્યું?: એકેડેમી ઑફ મોશન પિક્ચર્સ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સના (slapgate at oscars 2022) પ્રમુખ ડેવિડ રુબિન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ડેન હડસને એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, 94મો ઓસ્કર ગયા વર્ષે અવિશ્વસનીય કામ કરનારા લોકોની ઉજવણી કરવા માટે હતો, પરંતુ આ સમય દરમિયાન તેઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામ સાથે વિલ સ્મિથની અસ્વીકાર્ય વર્તને તેમની તરફ પીઠ ફેરવી દીધી છે.

વિલ સ્મિથને ઓસ્કાર મળ્યો: વિલ સ્મિથે 94માં ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં (Will Smith Oscars 2022) ફિલ્મ 'કિંગ રિચર્ડ'માં તેના અભિનય માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો ઓસ્કાર જીત્યો હતો. એવોર્ડ દરમિયાન, વિલ સ્મિથે તેના આઘાતજનક કૃત્ય માટે હોસ્ટ ક્રિસ રોક્સ સહિત સ્ટેજ પરથી દરેકની માફી માંગી હતી.

પત્ની પર મજાક સહન કરી શક્યો નહિ: કૉમેડિયન ક્રિસ રોક્સ, જે સમારંભનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા, તેણે વિલ સ્મિથની પત્ની જેડા પિંકેટ વિશે એક ભદ્દી મજાક કરી, તે વિલ સહન કરી શક્યો નહીં. વિલ પોતાની સીટ પરથી ઊભો થયો અને સ્ટેજ પર ગયો અને આ અશ્લીલ મજાક પર આખી દુનિયાની સામે હોસ્ટને થપ્પડ મારી.

વિશ્વભરમાં વ્યાપક ટીકા: વિલે હોસ્ટને તેની પત્નીનું નામ પણ તેના મોંમાંથી ન લેવા કહ્યું. હોસ્ટ ક્રિસ રોક્સે વિલ સ્મિથની પત્નીની ટાલની મજાક ઉડાવી હતી, જેના પર વિલ સ્મિથે પોતાનો આપો ગુમાવ્યો હતો. વિલ સ્મિથના આ વલણની વિશ્વભરમાં વ્યાપક ટીકા થઈ હતી, જે પછી વિલ સ્મિથે એકેડેમી ઓફ મોશન પિક્ચર આર્ટસ એન્ડ સાયન્સના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું.