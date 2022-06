નવી દિલ્હી: RSSના વડા મોહન ભાગવતે નાગપુરમાં ત્રીજા વર્ષ 2022ના સંઘ શિક્ષા વર્ગના સમાપન સમારોહ દરમિયાન પક્ષ અને વિપક્ષ બંનેને ચોંકાવી દીધા છે. આ નિવેદનનું અનેક દ્રષ્ટિકોણથી વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એક વર્ગનું માનવું છે કે RSSના વડાએ જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ મુદ્દે(On the issue of Gyanvapi Masjid) હવે વધી રહેલા વિવાદના સૌહાર્દપૂર્ણ સમાધાન માટે આગ્રહ કર્યો છે. આપને જણાવી દઈએ કે RSSના કાર્યક્રમમાં મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે હિન્દુઓને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના અસ્તિત્વમાં વિશ્વાસ છે પરંતુ ઈતિહાસ બદલી શકાતો નથી. તે ન તો આજના હિંદુઓએ બનાવ્યું હતું કે ન તો આજના મુસલમાનોએ, તે સમયે થયું હતું. 3 જૂનના રોજ અક્ષય કુમાર અભિનેતા ઐતિહાસિક ડ્રામા ફિલ્મ 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ'(Emperor Prithviraj film) જોયા પછી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ટિપ્પણી કરી, "હવે અમે ભારતીય દૃષ્ટિકોણથી ઇતિહાસને(History from the Perspective of India) જોઈ રહ્યા છીએ." અમે ઈતિહાસ વાંચી રહ્યા હતા જે કોઈ બીજા દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો. અમે હવે ઈતિહાસને ભારતની નજરથી જોઈ રહ્યા છીએ.

ઋષિઓના એક વર્ગે જોરદાર વિરોધ કર્યો હતો - દરેક મસ્જિદમાં શિવલિંગના દર્શન કરવું મૂર્ખામીભર્યું નથી. સંઘના વડાએ જ્ઞાનવાપી મુદ્દાને સાથે મળીને ઉકેલવા અથવા તેના પર કોર્ટના નિર્ણયને સ્વીકારવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે કાશી-મથુરા અંગે કોઈપણ પ્રકારના આંદોલનનો ઈન્કાર કર્યો હતો. તેમના આ નિવેદનનો ઋષિઓના એક વર્ગે જોરદાર વિરોધ કર્યો હતો.

શું છે જ્ઞાનવાપીનો વિવાદ - વારાણસીમાં જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ(Gyanvapi Mosque in Varanasi) અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. હિન્દુ પક્ષનો દાવો છે કે મંદિરના અવશેષો પર મસ્જિદ બનાવવામાં આવી છે. ઔરંગઝેબના આદેશથી મસ્જિદ બનાવવા માટે એક મંદિરનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તાજેતરના સર્વે દરમિયાન મસ્જિદના વઝુખાનામાં શિવલિંગ(Shivlinga in Vazukhana of Mosque) મળી આવ્યું છે. જ્યારે મુસ્લિમ પક્ષનો દાવો(Claim of the Muslim Side) છે કે શિવલિંગ વાસ્તવમાં એક ફુવારો છે અને મસ્જિદ વાસ્તવમાં ઔરંગઝેબના સમયની છે.

34.8 ટકા લોકોએ મોહન ભાગવતના તર્ક સાથે અસંમત હતા - C Voter IANS એ RSS ચીફ મોહન ભાગવતના નિવેદન પર એક સર્વે કર્યો હતો. આ સર્વેમાં એ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો કે લોકો તેમના નિવેદન સાથે કેટલા સહમત કે અસહમત છે. શું તેની સામાન્ય ભારતીયોને અસર થઈ છે? સર્વેના પરિણામો મિશ્ર હતા. 36.4 ટકા લોકોને મોહન ભાગવતનું નિવેદન સાચુ લાગ્યું જ્યારે 34.8 ટકા લોકોએ તેમના તર્ક સાથે અસંમત હતા. લગભગ 29 ટકા લોકોએ આ વિષય પર કોઈ અભિપ્રાય આપ્યો નથી. એનડીએના સમર્થકોમાં પણ સર્વેના પરિણામો મિશ્ર હતા. 39 ટકાએ કહ્યું કે તેઓએ સાચું નિવેદન આપ્યું છે, જ્યારે 33 ટકાથી વધુ લોકો અસહમત છે. સર્વેમાં એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું આ નિવેદન બન્ને પક્ષોને વિવાદના સુખદ સમાધાન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી શકે છે. તેના જવાબમાં 51 ટકા લોકોએ હામાં જવાબ આપ્યો. તેમનું માનવું છે કે મોહન ભાગવતની સલાહ વિવાદને ઉકેલવામાં મદદ કરશે. 22 ટકા લોકોનું માનવું હતું કે ભાગવતના નિવેદનથી વિવાદનો અંત આવી શકે તેમ નથી. 27 ટકા લોકોએ આ પ્રશ્ન પર કોઈ અભિપ્રાય આપ્યો નથી. 42 ટકા બિન-ભાજપ અને બિન-એનડીએ સમર્થકો કહે છે કે મોહન ભાગવતનું નિવેદન જ્ઞાનવાપી મુદ્દાને સૌહાર્દપૂર્ણ ઉકેલ તરફ લઈ જવામાં મદદ કરશે નહીં.