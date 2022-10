સિરોહી. બુધવારે મોટી કાર્યવાહી કરતા જિલ્લાના આબુ રોડ રિકો પોલીસ સ્ટેશને 2 કારમાંથી 3 કરોડથી વધુની રોકડ (Rajsthan Three crore cash recovered from two cars) જપ્ત કરી છે. જોકે હજુ નોટોની ગણતરી ચાલી રહી છે. આ પછી જ કુલ રકમ વસૂલવામાં આવશે તે જાણી શકાશે. આ રકમ 3 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.

એસપી મમતા ગુપ્તાની સૂચનાથી આબુ રોડ રીકો એસએચઓ હરચંદ દેવાસીના નેતૃત્વમાં રાજસ્થાન-ગુજરાત બોર્ડર પર માવલ ચોકી પર નાકાબંધી દરમિયાન બે કારની તલાશી લેવામાં આવી હતી અને કારની સીટ નીચે કાગળમાં વીંટાળેલા નોટોના બંડલ (cash recovered from two cars in sirohi) સિરોહીમાં બે કારમાંથી) મળ્યા. આટલી મોટી માત્રામાં નોટોના બંડલ મળ્યા બાદ પોલીસે બંને કારમાંથી ચાર લોકોની અટકાયત કરી છે. પોલીસે સ્થળ પર જ નોટો ગણવા માટે મશીનો મંગાવ્યા છે, જેમાંથી પૈસાની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે.

સીઓ યોગેશ શર્મા, હરચંદ દેવાસી સહિત અનેક અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. પકડાયેલા આરોપીઓએ હજુ સુધી પૈસા બાબતે કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપ્યો નથી. માહિતીમાં એવી વાત સામે આવી છે કે આ પૈસા હવાલાના હોઈ શકે છે. જોધપુરથી આવકવેરા વિભાગની ટીમને બોલાવવામાં આવી છે, ત્યારબાદ આ મામલાની તપાસ કરીને ખુલાસો કરવામાં આવશે.