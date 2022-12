આગ્રા: મહાનગરપાલિકા અને જલકલ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમના કુકર્મોને કારણે હાસ્યનું પાત્ર બની ગયા છે. કારણ કે, અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની અંધશ્રદ્ધા અને મનમાનીનું પરિણામ ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI)ને મોકલવામાં આવેલ રૂપિયા 1.96 કરોડનું બિલ (Jalkal department sent a bill of Rs 1.96 crore to ASI for Taj mehal) છે, જે જલકલ વિભાગ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું છે. જલકલ વિભાગે તાજમહેલ સંકુલના નામે ASIને 13 બિલ મોકલ્યા છે, પરંતુ દરેક બિલમાં દરેકના સરનામા અલગ-અલગ હોય છે. આ સાથે કેન્ટોન્મેન્ટ બોર્ડે ASIને આગ્રા કિલ્લા પર 5 કરોડ રૂપિયાના સર્વિસ ટેક્સની બાકી રકમ માટે નોટિસ આપી છે. કારણ કે, આગ્રાનો કિલ્લો ડિફેન્સ એસ્ટેટની જમીન પર છે.

પાણી અને ગટરનું કનેક્શન નથી: તાજમહેલ સહિત દેશના તમામ સ્મારકો મ્યુનિસિપાલિટી એક્ટ હેઠળ હાઉસ ટેક્સથી મુક્ત છે. એટલું જ નહીં આગરામાં તાજમહેલ સહિત કોઈપણ સ્મારકમાં પાણી અને ગટરનું કનેક્શન નથી. તેમ છતાં, અગાઉ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તાજમહેલના હાઉસ ટેક્સ પેટે ASIને 1.47 લાખ રૂપિયાની નોટિસ મોકલી હતી અને હવે તાજમહેલમાં ગટર અને પીવાના પાણીના કારણે ASIને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે.

જલકલ વિભાગમાંથી બિલ મોકલાયું: વાસ્તવમાં, જલકલ વિભાગના કાર્યકારી ઈજનેર હેડક્વાર્ટરમાંથી પાણી વેરા, પાણીની કિંમત અને ગટર કર તરીકે ASIને રૂપિયા 1.96 કરોડનું બિલ મોકલવામાં (Jalkal department sent a bill of Rs 1.96 crore to ASI for Taj mehal) આવ્યું છે. આમાં રૂપિયા 1.61 કરોડનું જૂનું એરિયર છે. જ્યારે ASIને મોકલવામાં આવેલા બિલમાં જલકલ વિભાગે તાજમહેલના નામે 13 જગ્યાઓ ઉમેરી છે. ASI અધિકારીઓએ હાઉસ ટેક્સ અને વોટર ટેક્સની નોટિસ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

સ્મારકોને ટેક્સમાંથી મુક્તિ: ASIના આગ્રા સર્કલના અધિક્ષક પુરાતત્વવિદ્ રાજકુમાર પટેલે જણાવ્યું કે, ASI તાજમહેલ સહિત તમામ સ્મારકોની સંભાળ રાખે છે. આ સ્મારકો કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ છે તેથી, સ્મારકોને નિયમોમાં ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તે પછી પણ અચાનક કેવી રીતે તાજમહેલના નામે કોમ્પ્યુટરમાંથી બિલ (Agra Jalkal Vibhag issued bill for the Taj Mahal) જનરેટ થયું. તાજગંજના સરનામા ઉમેરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં શું છે અને કેટલા વર્ષ માટે ટેક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? આ અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. આ નોટિસ શા માટે મોકલવામાં આવી? તે સંબંધિત વિભાગ તપાસો? આ અંગે જલકલ વિભાગના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સતીશ કુમારે હાલમાં જ વિભાગ દ્વારા તાજમહેલના નામ પર મોકલવામાં આવેલી નોટિસની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે અને કહ્યું છે કે ચાર્જ લેવામાં આવશે.

ડ્રોન સર્વે હાથ ધર્યો: કેન્ટોન્મેન્ટ બોર્ડે ASIને આગરા કિલ્લા પર 5 કરોડ રૂપિયાના સર્વિસ ટેક્સની બાકી રકમ માટે નોટિસ આપી છે. કારણ કે, આગ્રાનો કિલ્લો ડિફેન્સ એસ્ટેટની જમીન પર છે. કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડે તાજેતરમાં તેની ગુમ થયેલી મિલકત શોધવા માટે ડ્રોન સર્વે હાથ ધર્યો હતો, જેમાં આગ્રાના કિલ્લાની જમીન સામે આવી છે. કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ઑફિસના અધિક્ષક ડૉ. અશોક શર્માએ લાલ કિલ્લાના સર્વિસ ચાર્જનું બિલ ASIને મોકલી આપ્યું (jalkal department sent a crores bill to Taj Mahal) છે. કારણ કે, સંરક્ષણ વિભાગના ડ્રોન સર્વેમાં આ કિલ્લો કેન્ટોનમેન્ટ વિસ્તારમાં આવ્યો છે. જે સર્વિસ ચાર્જના દાયરામાં છે. જ્યારે આ અંગે ASIના સુપ્રિટેન્ડીંગ આર્કિયોલોજિસ્ટ રાજકુમાર પટેલનું કહેવું છે કે, વર્લ્ડ હેરિટેજ ઈમારતમાંથી આ પ્રકારનો ટેક્સ લઈ શકાય નહીં. આગ્રાનો કિલ્લો સંરક્ષણ મંત્રાલયની મિલકત છે. રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ હોવાને કારણે તે કોઈપણ પ્રકારના કરમાંથી મુક્ત છે.